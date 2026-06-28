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朱敏瀚与游嘉欣拍咀嘴戏强调冇「伸脷」 会否考虑细8岁女仔：唔好搞啦！

影视圈
更新时间：21:45 2026-06-28 HKT
发布时间：21:45 2026-06-28 HKT

朱敏瀚（朱仔）与游嘉欣今日（28日）出席《非份之罪》宣传活动，会上播出两人在后巷咀嘴的片段。朱仔指该剧约3年前拍，现在再看勾起了很多回忆，他指拍亲热戏时是首次跟游嘉欣合作，又笑指当时自己没有「伸脷」，但角色有需要也不会介意。游嘉欣指咀戏是在后段拍摄，拍时已跟朱仔混熟，所以不尴尬，她又指最初觉得朱仔好似好Cool，所以也会担心，但相处后觉得他好Nice，亦会主动跟自己倾下场戏点做。

游嘉欣8岁时看剧集《点解阿Sir系阿Sir》

朱仔则大爆初认识游嘉欣时，游嘉欣指自己8岁时有看有他演的剧集《点解阿Sir系阿Sir》，令他觉得「好恐怖！」提到朱仔早前表示已单身一段日子，问游嘉欣是否喜欢朱仔这类型？她说：「系仰慕，咁我都系钟意啲有双眼皮嘅人，只要唔系单眼皮都可以考虑。」不过游嘉欣指自己哥哥与朱仔同一个生肖，所以不会考虑，因为不想把对方当成哥哥，而问到是否会考虑年龄比他小8岁的女仔，他闻言即说：「唔好搞啦！」

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