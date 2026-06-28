一周星星｜谭咏麟直言唱《爱在深秋》唱到想呕  揭连续14年仅放3次假  爆视李克勤如己出

《一周星星》今晚访问「年年25岁」的乐坛校长谭咏麟担任嘉宾，接受嘉宾主持黎芷珊访问。今集主题回顾校长每个十年的难忘时刻，并为9月份在红馆举行的《谭咏麟与您「刻骨铭心」世界巡回演唱会-终极篇》宣传。

谭咏麟70年代已变有钱人？

校长出道超过50年，横跨多个年代，拥有超过300首大热金曲，更创下多项传奇纪录，包括首位连夺四届「最受欢迎男歌星」、1989年红馆连开38场演唱会等。谈到70年代以组合「温拿乐队」成员身份出道，校长指出当时收入5个人要平分不算多，但因有拍戏及东南亚登台等，故累计收入足可置业。校长还激罕惊爆70年代已涉足多项生意，包括经营石油气站、开广告公司及物流公司，令芷珊惊叹：「有钱人！」校长笑言：「少讲唔代表冇做过吖嘛。」

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谭咏麟14年仅放3次假

80年代绝对是校长音乐生涯巅峰期，但校长搞笑形容是「疯癫」期：「我记得连续14年，我只放过三次假，分别系8日、6日同3日，𠮶段时间系完全唔做嘢。」校长更乐天笑言，只要将工作变成兴趣就不会觉得辛苦，另外他亦自爆由初中开始，至今每日只睡四小时。校长又透露，曾因唱《爱在深秋》唱了太多次而感到麻木，但后来回想又觉得「罪过」：「呢只歌将我带到全球，有华人嘅地方都认识我。」

谭咏麟对李克勤视如己出

在节目中畅所欲言的校长，又谓对1994年于大球场举行的《谭咏麟'94纯金曲演唱会（香港大球场）》有遗憾：「我哋准备咗成2千万嘅器材，但开唔到去10度（音响），只开到0.5度。」并谓对当时观众抱有极大歉意。谈到千禧年代出现的「左麟右李」热潮，校长笑言全因传媒一句说话促成这个组合，他还形容与克勤关系多重，包括：「同事」、「我系佢偶像」、「球队队员」、「合作伙伴」及「老窦」等，更坦言视克勤如儿子：「我对佢好多嘢比较上心，希望佢做得好。我哋默契好自然，一个眼神就知系唱主音定我和音。」

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