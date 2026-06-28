施可莹追思会｜后援会7月20日搞「最终场 Fan Meeting」  不设瞻仰遗容  现场设献花区怀缅区

年仅20多岁的施可莹，于6月21日其家人证实她已离世。施可莹早前确诊卵巢癌，癌细胞扩散至盲肠，由于病情严重，曾做手术切除全子宫及建立人工造口。她曾透露因身体虚弱而停止化疗，并决定申请成为大体老师遗爱人间。施可莹曾担任多个韩星及泰星见面会司仪，以及为ViuTV节目担任主持而为人熟知。

施可莹后援会搞追思会

而施可莹的后援会，表示将于7月20日，举行《Lillian 施可莹 2026 最终场 Fan Meeting》aka 追思会，给予施可莹忠实粉丝一起悼念施可莹的机会。后援会指，「这不是一场沉重的道别，而是一场属于 Lillian 的专属舞台」，届时后援会将「无限量供应她招牌的灿烂笑容，以及她最爱的音乐」。后援会指现场设有献花区和怀缅区，并强调现场不设设瞻仰遗容。

后援会公告全文如下：

《Lillian 施可莹 2026 最终场 Fan Meeting》aka 追思会 公告

各位 VIP 粉丝与挚友们：

在大家心中永远元气满满的 Lillian 施可莹，她的笑容、温暖与正能量，相信已经深深烙印在我们每个人的心中。如今，她准备转场去挑战更顶级、更闪耀的舞台了。

为了回馈一直已来不离不弃、陪她一起笑过闹过的忠实粉丝们，后援会（也就是我们这群好友）遵从 Lillian 的意愿，特别安排这场 《Lillian 施可莹 2026 最终场 Fan Meeting》aka 追思会！

这不是一场沉重的道别，而是一场属于 Lillian 的专属舞台。现场将无限量供应她招牌的灿烂笑容、她最爱的音乐，还有我们共同拥有的青春回忆。

现诚邀各位出席

Fan Meeting资讯

活动日期： 2026 年 7 月 12 日（星期日）

开放时间： 17:00 – 20:00

地点：赛马会善宁之家 一楼静思室

场馆地址：香港新界沙田亚公角山路 18 号

交通指南：

小巴：于港铁沙田站 B 出口，搭乘 67K 小巴 直达。

巴士：搭乘巴士至「沙田医院」站下车，随后步行上山。

由于场地限制，不提供泊车位。

粉丝应援安排（请大家配合遵守）

服装规定（Dress Code）：

让我们一起穿上Lillian喜欢的大地色系（如：米色、卡其色、啡色、柔和绿色等）漂亮出席，请尽量避免黑色衣着。



现场应援企划：

现场设有献花区和怀缅区，以流畅的步行动线展示Lillian不同面向的珍贵回忆、生活与故事。

粉丝参加须知



粉丝登记及应援募集

为方便统计出席人数及筹备活动安排，诚邀各位粉丝填写登记表。无论能否亲临现场，每一份心意对 Lillian 都同样珍贵。

预计出席的粉丝：

请填写表格，以便统计出席人数及安排现场流程，期待与大家一同送上最真挚的祝福。

未能到场的粉丝：

即使未能亲临现场，也欢迎透过表格留下想对 Lillian 说的话，或上传应援照片。我们将用心整理每一份心意，连同大家的爱与支持，一并转达予 Lillian。

备注：

本场见面会不设瞻仰遗容。愿大家记住的，永远是 Lillian 一如既往的笑容与光亮。

主办单位： Lillian 后援会（挚爱和亲友 敬启）

表格：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdj8_fituBcyDKXAXjqXj3BWZW06Cm3RGVyk92tromk8IcYhQ/viewform

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