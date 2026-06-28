Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

非份之罪｜吴启华自爆卖肖像权拍AI电影 直认酬劳唔差 : 打跛脚都唔惊 贝安琪不介意被加咀戏

影视圈
更新时间：20:45 2026-06-28 HKT
发布时间：20:45 2026-06-28 HKT

吴启华、游嘉欣、戴祖仪及朱敏瀚等今日（28日）出席新剧《非份之罪》宣传活动，吴启华与贝安琪在剧中饰演夫妻，首次与吴启华合作，贝安琪坦言自己有追对方的剧，所以好开心，而且吴启华更做她的老公，而且两人更合唱英文歌。

吴启华经常唱歌

吴启华指自己出过一只CD，里面也有收录这首英文歌，贝安琪就表示事前没有练习，是吴启华突然表示一起唱，不过吴启华就指本来是一起唱，他又谓一直有唱歌，无论是商演或在家中也有唱，而贝安琪也是直言很喜欢唱歌，以前读书的时候也有修读音乐。

吴启华演亲热戏睇对手

贝安琪表示今年大多在内地拍剧，自己是拍短剧为多，觉得不辛苦又好快拍完，吴启华则指自己只客串过一次短剧，又自爆最近卖了肖像权拍AI电影：「佢用我20岁个样去制作一部电影，我又唔使拍，我睇过都满意，我又可以重温一下做男主角嘅滋味。」他指因签了合约，所以不怕对方拿自己的肖像来拍其他电影，至于酬劳方面，他即说「「唔差」：「片酬都几OK，（怕唔怕AI影响拍戏？）我以后坐喺度唔使拍就搞掂，真系打跛脚都唔惊，（冇得过戏瘾！）冇所谓，呢啲系另一条线嘅发展，多条路。」笑问亲热戏是否会自己演？吴启华就笑言要看对象，如果是贝安琪就可以，至于被吴启华加咀戏的贝安琪就指剧中做他的老婆，所以就算亲热戏都好欢迎。

最Hit
陈伶俐传再离婚丨21岁与林敏骢奉子成婚 携两子改嫁入豪门 高智商大仔读港大神科
陈伶俐传再离婚丨21岁与林敏骢奉子成婚 携两子改嫁入豪门 高智商大仔读港大神科
影视圈
6小时前
世界杯2026｜一文睇清32强至决赛32场赛事 开波时间及电视直播资料
足球世界
7小时前
香港手制点心注定式微？半夜2点开工企全日 年轻师傅爆「大佬」月薪竟得这数字｜Juicy叮
香港手制点心注定式微？半夜2点开工企全日 年轻师傅爆「大佬」月薪竟得这数字｜Juicy叮
时事热话
8小时前
九龙城法院外红Van铲行人路初步20伤 男途人重创送院亡 司机涉危驾被捕
00:50
九龙城法院外红Van铲行人路初步20伤 男途人重创送院亡 司机涉危驾被捕
突发
1小时前
夜归女以为送错外卖 铁闸离奇挂纸袋打开得「呢样嘢」 网民爆同类怪事 惊揭「贼人踩线」密码｜Juicy叮
夜归女以为送错外卖 铁闸离奇挂纸袋打开得「呢样嘢」 网民爆同类怪事 惊揭「贼人踩线」密码｜Juicy叮
时事热话
5小时前
陈伶俐突删老公刘颂铭合照传再离婚 港姐出身前夫为林敏骢 再嫁富商胡嘉烈后人近年潜心修佛
陈伶俐突删老公刘颂铭合照传再离婚 港姐出身前夫为林敏骢 再嫁富商胡嘉烈后人近年潜心修佛
影视圈
2小时前
爱回家之三代同糖丨演员名单全曝光 关曜俊做「软饭男」 容天佑吴兆麟同吴若希有关系
爱回家之三代同糖丨演员名单全曝光 关曜俊做「软饭男」 容天佑吴兆麟同吴若希有关系
影视圈
8小时前
信用卡「瞬间转移」？ 将军澳街坊遇黑科技扒手党 偷卡仅半小时日本餐厅狂碌6位数 揭极诡异交易黑幕｜Juicy叮 ​
信用卡「瞬间转移」？ 将军澳街坊遇黑科技扒手党 偷卡仅半小时日本餐厅狂碌6位数 揭极诡异交易黑幕｜Juicy叮
时事热话
10小时前
姊弟恋命案︱台湾男跟踪器定位追杀 女友中逾十刀塞入水渠亡
姊弟恋命案︱台湾男跟踪器定位追杀 女友中逾十刀塞入水渠亡
两岸热话
4小时前
九龙城小巴车祸｜车Cam曝光 举伞途人避唔切遭从后硬撼 路牌被撞断飞出
00:50
九龙城小巴车祸｜车Cam曝光 举伞途人避唔切遭从后硬撼 路牌被撞断飞出
突发
2小时前