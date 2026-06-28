非份之罪｜吴启华自爆卖肖像权拍AI电影 直认酬劳唔差 : 打跛脚都唔惊 贝安琪不介意被加咀戏

吴启华、游嘉欣、戴祖仪及朱敏瀚等今日（28日）出席新剧《非份之罪》宣传活动，吴启华与贝安琪在剧中饰演夫妻，首次与吴启华合作，贝安琪坦言自己有追对方的剧，所以好开心，而且吴启华更做她的老公，而且两人更合唱英文歌。

吴启华经常唱歌

吴启华指自己出过一只CD，里面也有收录这首英文歌，贝安琪就表示事前没有练习，是吴启华突然表示一起唱，不过吴启华就指本来是一起唱，他又谓一直有唱歌，无论是商演或在家中也有唱，而贝安琪也是直言很喜欢唱歌，以前读书的时候也有修读音乐。

吴启华演亲热戏睇对手

贝安琪表示今年大多在内地拍剧，自己是拍短剧为多，觉得不辛苦又好快拍完，吴启华则指自己只客串过一次短剧，又自爆最近卖了肖像权拍AI电影：「佢用我20岁个样去制作一部电影，我又唔使拍，我睇过都满意，我又可以重温一下做男主角嘅滋味。」他指因签了合约，所以不怕对方拿自己的肖像来拍其他电影，至于酬劳方面，他即说「「唔差」：「片酬都几OK，（怕唔怕AI影响拍戏？）我以后坐喺度唔使拍就搞掂，真系打跛脚都唔惊，（冇得过戏瘾！）冇所谓，呢啲系另一条线嘅发展，多条路。」笑问亲热戏是否会自己演？吴启华就笑言要看对象，如果是贝安琪就可以，至于被吴启华加咀戏的贝安琪就指剧中做他的老婆，所以就算亲热戏都好欢迎。