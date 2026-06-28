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港姐季军袁文静高调放闪 跟博士男友出席金融科技峰会 车厢调情甜到漏

影视圈
更新时间：21:30 2026-06-28 HKT
发布时间：21:30 2026-06-28 HKT

2025年港姐季军袁文静，自当选以来凭借其「学霸」形象，备受外界关注。近日她罕有地在其社交平台高调放闪，分享与背景猛料的「唐博士」男友甜蜜出游的影片，更笑言自己甘愿做男友的「秘书」，全程贴心陪伴，羡煞旁人。影片中，袁文静透露将与男友唐博士一同前往澳门，全因男友获邀出席金融科技峰会并担任演讲嘉宾，她俏皮地表示此行要「给他当秘书，帮他提包」，顺便吃喝玩乐，尽显小鸟依人的一面。

袁文静与男友到澳门拍拖放闪

在前往澳门的车程中，袁文静问男友演讲主题，当男友以专业术语「金融科技出海」回应时，袁文静一脸疑惑地问：「是我能听懂的吗？」男友随即笑著鼓励她：「你可以听懂，因为你很聪明！」虽然此行名义上是「公干」，但袁文静坦言自己「心心念念最挂住葡挞」，抵达澳门后，她兴奋地展示豪华酒店房间，并在男友结束彩排后，一同享受高级寿司料理，将工作与娱乐完美结合。

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袁文静金融学博士男友背景猛料

袁文静的这位神秘男友「唐博士」，背景绝对不容小觑。唐博士真名是「唐博」，不仅是一位拥有顶尖学历的超级学霸，毕业于世界知名的伦敦政治经济学院（LSE）并荣获金融学博士学位，现时更担任香港科技大学金融研究院的助理院长。从影片中可见，唐博士在「Google Think Finance」峰会上以「金融数字化的下半场：出海，亦是考场」为题发表演说，台型十足，尽显其在金融科技领域的专业地位。 

袁文静曾担任经济老师

事实上，袁文静本身亦是名副其实的学霸。她通过高端人才通行证计划来港，自爆曾与英国威廉王子就读同一所大学，并从14岁起修读经济学直至硕士毕业。在投身演艺圈前，她曾是香港科技大学工商管理博士项目的助理经理，更兼职担任「经济老师」长达两年，学生多达300名。两人同样拥有亮丽的学术背景，无论在学识还是事业上都相当匹配，堪称一对「学霸情侣」。

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