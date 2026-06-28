中年好声音4｜尤淑情老公撑场梅姐上身  合唱张与辰夺92分  周国丰赞极尽视听之娱

《中年好声音4》今晚上演「中123 助力赛」下半场，「情歌王子」孙耀威担任嘉宾评审，「知音人」则是金牌司仪邓梓峰及著名DJ李志刚。 今集13强余下6位选手，联同师兄师姐分组出战，郑仲豪与颜米羔合唱《黑色狂迷》（原唱Mr.）、蔡宓婕与占士丁丁演绎《你把我灌醉》（原唱黄大炜）、许美琪与陈芷盈带来《庞贝．21世纪》（原唱关心妍）、范子睿与刘洋挑战《暴风女神Lorelei》（原唱谭咏麟）、雷小雷与赵浚承温情合唱《童话》（原唱光良）、尤淑情与张与辰合唱《芳华绝代》（原唱梅艳芳、张国荣）。

尤淑情有老公撑场

「中4炸弹」尤淑情于上回合「安歌之夜」被指拣错歌《二人行 一日后》，未能发挥其「必杀高音」，结果首次跌入待定区。今个回合尤淑情获《中3》亚军张与辰加持，加上其老公更专程由大马飞来港到场支持，令尤淑情重拾信心，继续作出新尝试，罕有以磁性低音配合张与辰演绎《芳华绝代》，尤淑情说：「其实我都有唱低音歌，只不过喺呢个舞台冇试过呈现」 。

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尤淑情张与辰识于微时

原来尤淑情和张与辰早于2012年曾相遇，当时尤淑情参加比赛的评判正是与辰，尤淑情说：「𠮶时佢同我讲我好识唱歌，好有天分，跟住我就拉佢影相。」舞台上，尤淑情和张与辰以一红一黑造型跳唱《芳华绝代》， 两人眼神与肢体动作媚态尽现，举手投足都是戏，极尽视觉之娱！周国丰说：「喺视觉上面，我觉得呢一组喺成个回合里面，系表现最好嘅一组。」孙耀威亦赞尤淑情和张与辰都是优秀的表演者，但就指两人非常大胆：「因为梅姐嘅歌对女仔嚟讲个Key好低！」 。最终尤淑情勇夺92分成为风头趸。

蔡宓婕「老虎乸」上身

另一位海外女将、 「小野猫」蔡宓婕与占士丁丁合唱邓紫棋版的《你把我灌醉》，蔡宓婕笑言由于老公是外国人，故跟丁丁相处毫无难度。两人演出时深情互望兼拖手，获肥妈激赞似「真．情侣」，孙耀威则指宓婕于后半段飙高音时，看到张惠妹年轻时的影子。赛后蔡宓婕怕丑表示非常紧张，原因竟是「好耐冇拖其他男人只手」，问到之后会否向老公忏悔？她即「老虎乸」上身霸气说：「唔使啦，佢知㗎喇！」。

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海儿示范完美海豚音

至于「喊包琪」许美琪与「中3王菀之」陈芷盈合唱Rock歌《庞贝．21世纪》，一向予人斯文温婉的陈芷盈为了配合许美琪，齐齐以华丽摇滚风造型登场，再配上闪令令的水钻妆容，Rock味爆灯。两人充满能量的演出赢得全场掌声，李志刚更形容两人是「暗黑版Twins」。 惟孙耀威略嫌许美琪与陈芷盈的肢体语言比较生硬，有点似「抢包山但抢唔到」。张佳添则赞两人飙高音的「呜呜」声很好听，但依然略逊海儿，并叫海儿即场示范，女神之后就即时示范完美海豚音。

雷小雷遭淘汰

陈旭培、周志康、可岚、雷小雷最低分，四人需要再演译他们的100强时选择的自选歌曲，最后雷小雷被淘汰，得到第13名，而今集MVP则由郑仲豪夺得。