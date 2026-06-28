Ivy So倾力创作甜蜜情歌 Candy强手帮拖演绎错爱 COLLAR队友同步推出新作丨名人杂志

女团COLLAR成员苏雅琳（Ivy So）与王家晴（Candy）于5月28日同步推出个人单曲《原地拖手》及《灯神》，作为2026年乐坛新人积极开拓个人音乐领域，各自在填词及MV拍摄里倾注创作意念，渴望让乐迷粉丝透过作品了解自己最真实一面，同时亦呼应出道以来其他作品与演艺历程。撰文：莫匡尧 摄影：罗安强

Ivy为新歌《原地拖手》再次亲自填词，今次感觉更驾轻就熟。

Ivy在舒文建议下，于填词期间投入更多青春少女跳脱。

Ivy So推出个人单曲《原地拖手》，渴望让乐迷粉丝透过作品了解自己最真实一面。

与Candy同期推出新作，二人宣传时亦大玩「抢先出歌大作战」。

Ivy So早前接受本刊专访期间，透露亲自拣选《原地拖手》一曲，起初从十数首纯音乐歌曲Demo中挑选出5、6首，音乐监制舒文（舒老板）更刻意腾空一日与她进行筛选，发现《原地拖手》原曲最适合自己，因此发办展开制作。Ivy透露本身已计划亲自填词，在《给你一个大口仔》后一切创作工序似乎已成自然：「我曾经考虑并提出请填词人共同创作，但大家觉得曲词不多，先让我着手填词，最后由自己一力完成。」在舒文建议下，Ivy于填词期间投入更多青春少女跳脱、在恋爱中挣扎的感觉，把握新人年向听众呈现更真实性格。

第二次为个人单曲填词，Ivy顿觉更得心应手。

Ivy即使填词期间与COLLAR合体演出及飞往英国出行重叠，仍在一个星期内完成。

爱猫之人Ivy填词时，亦会从猫猫的身上找灵感。

来自猫砂盘的灵感

第二次为个人单曲填词，Ivy顿觉更得心应手，即使填词期间与COLLAR合体演出及飞往英国出行重叠，仍在一个星期内完成：「我在英国已经写完大半首，回到香港便在2日内完成余下部分。重点是在3日录音过程中，我每日用5小时在录音室不停修改歌词，那刻在时间紧逼下颇具压力，但现在回望则觉得过程非常有趣。」Ivy笑指本来以为人在英国，感受异地浪漫会更有灵感，反之抵港回家后更能体会少女情窦初开「啰啰挛」的感觉：「尤其是『猫砂盘堆雪人』一句，因为我饲养布偶猫毛发长、屁股总会黏着两颗猫砂，帮牠抹干净时便幻想小猫在砂盘会不会有自己的小秘密在进行中？可能幻想没有办法与男朋友旅行，所以在猫砂盘里畅游。」

Ivy采纳一众女同事的意见，她表示与队友、经理人都觉得《原地拖手》非常甜蜜。

《原地拖手》的MV拍摄手法，予人有种天马行空的感觉。

少女甜蜜系歌名

《原地拖手》歌词与MV剧情中，从未用上关键字「拖手」或上演相关戏码，Ivy笑指歌词初版曾提及拖手，背后其实源自同辈流行的说法：「既然有价值观不合就应该『原地分手』，那么遇上喜欢的对象就应该『原地拖手』吧！我觉得这个想法相当有趣，于是用作歌名。」虽然以舒文为首的一众男同事，较倾向以歌词最后一句「我要早瞓」为题，但歌词讲述少女心事，所以Ivy采纳一众女同事的意见：「相反我的队友与经理人都觉得《原地拖手》非常甜蜜，马上感觉到歌曲关于恋爱、少女憧憬恋爱的心事，所以采纳女孩子的意见，决定用《原地拖手》作为歌名。」

Ivy亲自为新歌填词，其中用上已故唱作人方大同名曲《黑白》。

Ivy指方大同名曲《黑白》给予她很多灵感，为她的歌词添上心动感觉。

迷上方大同才情

Ivy亲自为新歌填词，倾注不少个人恋爱幻想，其中用上已故唱作人方大同名曲《黑白》，Ivy透露背后亦源于对该曲的钟情：「第一次听《黑白》已经非常喜欢，现在成为常驻歌单的其中一首，越来越喜欢！」虽然Ivy直到近年才认识方大同的音乐，却被对方的创作深深触动：「填词期间回想有甚么时刻让我心动，便想起《黑白》副歌里一句『你是我爱的女孩，最爱的女孩』这句实在太甜蜜，于是将歌名写在歌词中，隐晦之余代表到少女心里噗嗵、噗嗵的心跳！现在讲出来也让我有点脸红、心跳与害羞！」

《原地拖手》MV几乎由Ivy上演独脚戏。

《原地拖手》的MV拍摄手法，予人有种天马行空的感觉。

爱发白日梦演独脚戏

《原地拖手》MV几乎由Ivy上演独脚戏，与木头公仔互动模拟暗恋心情，原来情节曝光Ivy私密生活一面：「我独自在家中会无端端唱歌，不是唱流行曲，或许是心情好便用难听的旋律唱出『我今日真系好开心』，又会转来转去跳舞，最后往往会撞到墙角惨叫！我猜小猫会觉得我是个疯疯癫癫的主人。」从小到大，放学回家的路途成为Ivy进入白日梦小天地的过程，经常戴着耳机在街上唱歌，打开家门一刻便完全解放自己。谈到发梦，Ivy透露相比睡梦无法控制，白日梦让自己较有安全感：「我非常不享受睡觉发梦，因为很容易将梦境当成现实，睡醒后要花1、2小时才说服到自己只是发梦。最深刻一次是我梦见妈妈离世，梦中妈妈遇上地震并消失在瓦砾之中，成为失踪名单里其中一人。当天一直非常失落，对妈妈忆述梦境时也忍不住落泪。所以我宁愿自己发白日梦，可以控制在开心的梦境。」

Ivy发布新歌时，曾提及小学时暗恋足球队队长的往事。

Ivy邀得香港剑击运动员蔡俊彦担任MV男主角。

Ivy笑认偏爱运动型男生。

有少女心的Ivy表示，对腼腆男生的兴趣与好奇心较强。

独爱运动型腼腆男生

Ivy发布新歌时，曾提及小学时暗恋足球队队长的往事，是次请来剑击运动员蔡俊彦（Ryan）客串成为MV结尾彩蛋，笑认偏爱运动型男生：「运动健将算是择偶条件之一，另外身高要有180公分，看着他为一份热情与目标挥洒汗水，对我来说非常吸引！」不过少女心的Ivy亦有热情一面，对腼腆男生的兴趣与好奇心较强：「我面对害羞的男生，会觉得他们非常可爱。明明外型高大威猛，但如果他们害羞就会令我觉得『哎呀，好得意！』就像看到巨型犬只，好想冲上前抱着牠的感觉！」

Candy今次邀得著名填词人黄伟文帮她填词，她表示很喜欢Wyman以潮语命名的创意。

Candy的新歌《灯神》灵感来自网络潮语，歌曲正描写那些在感情上经常拣错的人。

与Ivy同期出歌，表面上大拗手瓜，但私底下二人依然友爱。

王家晴（Candy）继《直白》后再与黄伟文（Wyman）合作，新歌《灯神》描述一位情路上往往拣错对象的少女，Candy笑言对歌名槪念甚感惊喜：「我非常喜欢Wyman独特的创意，从没想过网络潮语『灯神』（指万事皆估错的人）竟然可以放在爱情上，变成一个眼光直觉奇差，永远都选错对象的人。」Candy直言对歌曲Demo一「听」钟情，原本填写上的国语歌词让她听起来极似台湾偶像剧主题曲，更透露原来今年先后推出2首新歌，中间亦有故事线性连系：「我觉得《灯神》好像《直白》的前传一样，先有情侣间甜蜜相处时刻，及后开始出现纷争磨擦，最后女主角仍然非常『恋爱脑』想挽回这段关系。来到《直白》则在关系挽回后问题依然存在、继续备受欺骗，于是要去面对自己、勇敢放弃关系，不要让自我在爱情中迷失。」

Candy年纪轻轻便出道，缺乏恋爱经验，连与COLLAR好姊妹亦甚少分享感情观。

Candy坦言好怕陌生人，所以拍MV都要揾老拍档梁嘉进。

母胎单身 不懂「情」理

Candy年纪轻轻便出道，缺乏恋爱经验，连与COLLAR好姊妹亦甚少分享感情观，笑言刻意远离姊妹心事团聚会，自己记性差、往往会搞不清楚前文后理，但Candy亦认真表示：「我不擅长提供感情建议，觉得压力很大，加上感情始终是两个人的事，其实很难确定他们两个人平时如何相处，事情会否被夸大的地方。」更天真地续指：「我觉得如果大家喜欢对方，性格匹配怎会吵架？如果吵架便可能代表两个人不匹配。」

王家晴亲自演出《灯神》MV任女主角。

Candy缺乏谈情经验，所以拍摄情侣互动时也靠梁嘉进教路。

争取「老拍档」拍MV

王家晴亲自演出《灯神》MV任女主角，更邀得曾合演舞台剧《请勿打扰》的男演员梁嘉进（Eric）饰演男朋友角色。Candy透露反复数次才成功争取到Eric的档期，更有感命运巧妙安排：「Eric是我的男主角首选！因为我实在太怕陌生人，所以找一位曾合作过的拍档，此外亦是给粉丝们的一个小惊喜。庆幸找到Eric，让牵手、散步等甜蜜的情节看起来非常自然。」再次与梁嘉进合演情侣，二人演技默契与逼真度更上一层楼，连眼浅的Candy亦几乎泪腺失守：「在沙滩上有一幕对望10秒钟的戏份，让我回想排练舞台剧时，我们曾练习持续对望15分钟。那一刻如果MV导演叫我们继续互望下去，只余下海浪与海风声，仿佛世界只剩下我们二人，可能我会忍不住哭出来。」

Candy邀得曾合演舞台剧《请勿打扰》的男演员梁嘉进（Eric）饰演男朋友角色。

Candy透露反复数次才成功争取到Eric的档期，更有感命运巧妙安排。

Candy在画面中投入真挚情绪。

Candy与梁嘉进之前曾合演舞台剧《请勿打扰》，彼此已建立了默契。

演争吵戏庆幸无爆粗

王家晴藉《灯神》呈现恋爱苦涩一面，在MV里亦上演情侣吵架场面，笑言恋爱经验欠奉，惟有即场请教Eric：「其中一场吵架戏份，我主动去问他情侣在甚么情况下会争执，最后选定连我也觉得会愤怒的主题。当时用他怀疑我隐瞒在外有第三者作切入点，为较严重的事件争吵。」Candy在画面中投入真挚情绪，即使没有对白仍完整诠释戏份，但她却笑指：「我看到有一位非常厉害的粉丝，剪辑一段影片精准配上对白，完全还原我们当时的对话，让我觉得很神奇，竟然懂得读唇！庆幸当时没有讲粗口！」

《灯神》这歌名除了有潮流用语之含意外，亦有许愿灯神的歧义。

问她若要向灯神许愿会想实现甚么心愿？Candy说：「我的愿望是开心与健康！」

Candy表示没有事比开心与健康更重要。

Candy在沙滩与梁嘉进大拍心动对视戏份之余，更遇上当地居民──牛牛。

务实贴地 爱情排第4

《灯神》这歌名除了有潮流用语之含意外，亦有许愿灯神的歧义。问她若要向灯神许愿会想实现甚么心愿？Candy马上回答道：「我的愿望是开心与健康，没有事比这两件事更重要。平安地生活、享受美食，本身其实已经非常奢侈，是要达成任何目标的第一步。」问到要选第3个愿望，Candy竟意外地未有选择爱情，足显她贴地的一面：「开心、快乐与财富！我很务实，爱情排第4吧，也有一种期许，但不会着急为恋爱去拍拖。尤其推出2首新歌，都讲述恋爱悲惨一面，更提醒我要慎重。」

Credits：

化妆：Janice, Ivy @powderclub_hk

发型：Yan Lee

造型：Cedric Cheung

助理：Bee Cheung

服装：Zara & Jaded London（Ivy So）、Brandy Melville（Candy）

配饰：APM Monaco

场地：Bela Offices（太古城）