麦明诗叔仔豪送「金牛花束」畀员工价值数万 盛龙亨做博爱总理 晒游艇名表劲富贵

「十优港姐」麦明诗（Louisa）的机师老公盛劲为（Keith），其胞弟盛龙亨（Lincoln）近年同样成为焦点。年少有为的他，不仅生意越做越大，创办的移民税务平台有声有色，社会地位更直线上升。继早前豪掷七位数字购入私人游艇、成为博爱医院总理后，近日他再展现「宠员工」的超豪气派，送出价值数万港元的「千元金牛」花束，阔绰程度令人咋舌，已然晋身城中新贵富豪行列！

盛龙亨地位身家三级跳

盛龙亨作为商界才俊，生意越做越大，财力日益雄厚。他早前正式成为博爱医院总理，积极投身慈善，社会地位备受认可。在就职晚宴上，他与哥哥盛劲为及麦明诗一同出席，尽显名门气派。事业有成的同时，他亦懂得享受生活，不仅购入价值七位数的私人游艇，更不时在社交平台分享与朋友一同配戴Patek Philippe（PP）等顶级名表的相片，品味与财力兼备。

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盛龙亨豪派数万现金花束

对待员工，盛龙亨更是「超豪无极限」。近日他在IG分享与员工聚会的画面，福利令人惊叹。从相片可见，他向员工大派现金，最夸张的莫过于一束由数十张「千元金牛」卷制而成的「银纸花束」，价值至少数万港元，场面震撼。盛龙亨将叠叠银纸送到员工手上，出手之阔绰，豪无疑问已晋身为顶级富豪，奢华程度令人咋舌。麦明诗当初拣选盛劲为被赞有眼光，如今看来，其叔仔盛龙亨的惊人财力与社会地位，也再次印证了盛家的非凡实力。

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