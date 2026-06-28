何守信遇伯乐钟景辉引荐入TVB 由摔角旁述变金牌司仪 King Sir一个决定改写何B人生

人称「King Sir」的钟景辉于2026年6月3日 离世，享年89岁，消息震惊娱乐圈。钟景辉一生奉献戏剧，不仅在舞台剧界留下无数经典，更于电视圈影响深远，桃李满门。为悼念这位一代宗师，TVB的特备节目《我们的戏剧大师钟景辉》，回顾他传奇的艺术人生。节目中多位后辈分享与钟景辉的点滴，其中「金牌司仪」何守信更亲述当年全因钟景辉的引荐，才得以踏入电视圈，开展其辉煌的演艺事业。

何守信获伯乐钟景辉提擕

节目中，何守信亲口忆述了这段跨越半世纪的渊源：「我跟他相识很久了。当时King Sir还在浸会（香港浸会书院），他是负责戏剧科的，我呢，就在体育科担任助教。」他接著说，某天King Sir突然致电给他，「有一些欧洲买回来的影片，要揾一个人配旁白。我说试一下吧，我懂足球的。」这次偶然的机会，最终成为何守信踏上「金牌司仪」之路的关键。他忆述为摔角节目做宣传片时，意外地被《欢乐今宵》的灵魂人物蔡和平看到。何守信表示：「刚巧当时蔡和平先生，进行《欢乐今宵》的大改革，有一个环节叫『新闻趣事』。佢偶然从摔角的宣传片里面，看到有一个叫何守信的人，然后他找我演出《欢乐今宵》，就这样踏上电视的路。」

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何守信由体育节目旁述变金牌司仪

回顾何守信的演艺生涯，绝对称得上传奇，他在1965年毕业于香港浸会书院化学系，曾任职化学公司，其后转到浸会书院任体育科助教。直到1969年，在钟景辉介绍下，他加入TVB兼职任摔角等体育节目旁述员，并于1972年正式成为合约艺员，加入长寿节目《欢乐今宵》，一直主持至1987年离巢，翌年移民到加拿大多伦多。何守信因历年主持多个TVB大型节目，出色的控场能力让他赢得「金牌司仪」的美誉。

钟景辉创立艺训班发掘无数巨星

钟景辉对香港电视界的贡献，远不止发掘何守信一人。节目中提及，当年电视台极度缺乏幕前人才，钟景辉亲自创办了无线电视艺员训练班，为香港演艺界培育了无数巨星，如周润发、梁朝伟、刘德华等。钟景辉从美国耶鲁大学戏剧学院学成归来，将戏剧知识和系统训练带入香港，奠定了香港影视圈的演艺基础。

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