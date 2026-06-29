Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黎燕珊「黄昏恋」甜蜜回春如少女 偕新欢穿情侣装春风满脸 曾传遭前夫刘永家暴

影视圈
更新时间：09:00 2026-06-29 HKT
发布时间：09:00 2026-06-29 HKT

首届亚洲小姐冠军黎燕珊于2004年与刘永离婚后，将一对仔女养育成人，女儿刘咏诗两年前结束12年爱情长跑，诞下女儿郑凯荞（Eleana）去年补办婚宴。黎燕珊自女儿刘咏诗出嫁，儿子刘德权（Dequan）在英国修毕犯罪心理学后，终于可以放下心头大石，迎接人生第二春。黎燕珊自今年情人节大方认爱后，近日偕同新欢高调出席与圈中好友的聚会，大晒甜蜜。

黎燕珊甜笑展幸福

黎燕珊近日与「保险女皇」王玉环各自在IG分享聚会相，同场有郭秀云及高先电影创办人曾丽芬等，黎燕珊携同男友Joseph Cheng出席，二人更穿上「情侣装」示人。黎燕珊当日穿上粉色衬衫，气色显得不俗，而男友则以抢眼粉红色西装外套衬女友。

相关阅读：61岁黎燕珊公开「黄昏恋」新欢 样貌敦厚有夫妇相 离婚逾20年后甜蜜放闪憧憬再婚

相关阅读：黎燕珊大女结婚｜刘咏诗性感婚纱巨型钻石链吸睛 豪摆婚宴筵开21席 四堂同堂劲温馨刘永冇影

在席间的大合照中，黎燕珊与男友不时紧靠，一时搭住男友，一时又十指紧扣，黎燕珊全程露出幸福的笑容，做出「赞」和「心心」手势，犹如热恋中的少女，黎燕珊「春风满脸」，完全藏不住再堕爱河的喜悦。而黎燕珊的男友样貌有点似黎小田。

相关阅读：73岁黎燕珊前夫刘永激罕现身致敬蔡澜？面上一缺陷致颜值大跌 曾两度离婚涉家暴

黎燕珊仔女长大第二春

黎燕珊于1992年与邵氏出身刘永结婚，是对方的的第二任太太，婚后育有一子一女。黎燕珊于2000年爆出夫妻关系恶化，提出离婚申请，并向高等法院申请禁制令，禁止刘永接触自己及一对仔女，二人最终在2004年离婚。

62岁的黎燕珊离婚逾20年，去年被好友钟慧冰踢爆谱「黄昏恋」，黎燕珊当时甜丝丝地承认有「比较close嘅朋友」，直到今年2月14日情人节，黎燕珊分享与男友合照，正式公布恋情。

相关阅读：61岁黎燕珊被踢爆「黄昏恋」？挥别家暴阴霾20年 甜认有「比较close嘅朋友」：对再婚有憧憬

最Hit
麦明诗叔仔豪送「金牛花束」畀员工价值数万 盛龙亨做博爱总理 晒游艇名表劲富贵
麦明诗叔仔豪送「金牛花束」畀员工价值数万 盛龙亨做博爱总理 晒游艇名表劲富贵
影视圈
13小时前
世界杯2026｜一文睇清32强至决赛32场赛事 开波时间及电视直播资料
足球世界
19小时前
陈伶俐传再离婚丨21岁与林敏骢奉子成婚 携两子改嫁入豪门 高智商大仔读港大神科
陈伶俐传再离婚丨21岁与林敏骢奉子成婚 携两子改嫁入豪门 高智商大仔读港大神科
影视圈
19小时前
九龙城小巴车祸｜车Cam曝光 举伞途人避唔切遭从后硬撼 路牌被撞断飞出
00:50
九龙城夺命小巴｜车Cam曝光 举伞途人避唔切遭从后硬撼 路牌被撞断飞出
突发
14小时前
世界杯2026｜加拿大92分钟绝杀南非 晋16强创队史。路透社
世界杯2026｜加拿大92分钟绝杀南非 晋16强创队史
足球世界
4小时前
九龙城夺命小巴｜死者为休班食环督察 据悉司机疑因前车收慢酿祸
九龙城夺命小巴｜死者为休班食环督察 据悉司机疑因前车收慢酿祸
突发
10小时前
陈滢海岛狂派喷血福利 细码比坚尼包不住丰满上围 诱人S形曲线凹凸有致极吸睛
陈滢海岛狂派喷血福利 细码比坚尼包不住丰满上围 诱人S形曲线凹凸有致极吸睛
影视圈
15小时前
九龙城法院外红Van铲行人路1死18伤 男途人重创送院亡 司机涉危驾被捕
00:50
九龙城法院外红Van铲行人路1死18伤 男途人重创送院亡 司机涉危驾被捕
突发
14小时前
第69期六合彩今晚（28日）搅珠。
六合彩︱3000万头奖搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
12小时前
不是湿疹︱深圳一家五口患疥疮夜晚奇痕难入睡 医生警告：传染性极强
不是湿疹︱深圳一家五口患疥疮夜晚奇痕难入睡 医生警告：传染性极强
即时中国
2小时前