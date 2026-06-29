黎燕珊「黄昏恋」甜蜜回春如少女 偕新欢穿情侣装春风满脸 曾传遭前夫刘永家暴

首届亚洲小姐冠军黎燕珊于2004年与刘永离婚后，将一对仔女养育成人，女儿刘咏诗两年前结束12年爱情长跑，诞下女儿郑凯荞（Eleana）去年补办婚宴。黎燕珊自女儿刘咏诗出嫁，儿子刘德权（Dequan）在英国修毕犯罪心理学后，终于可以放下心头大石，迎接人生第二春。黎燕珊自今年情人节大方认爱后，近日偕同新欢高调出席与圈中好友的聚会，大晒甜蜜。

黎燕珊甜笑展幸福

黎燕珊近日与「保险女皇」王玉环各自在IG分享聚会相，同场有郭秀云及高先电影创办人曾丽芬等，黎燕珊携同男友Joseph Cheng出席，二人更穿上「情侣装」示人。黎燕珊当日穿上粉色衬衫，气色显得不俗，而男友则以抢眼粉红色西装外套衬女友。

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在席间的大合照中，黎燕珊与男友不时紧靠，一时搭住男友，一时又十指紧扣，黎燕珊全程露出幸福的笑容，做出「赞」和「心心」手势，犹如热恋中的少女，黎燕珊「春风满脸」，完全藏不住再堕爱河的喜悦。而黎燕珊的男友样貌有点似黎小田。

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黎燕珊仔女长大第二春

黎燕珊于1992年与邵氏出身刘永结婚，是对方的的第二任太太，婚后育有一子一女。黎燕珊于2000年爆出夫妻关系恶化，提出离婚申请，并向高等法院申请禁制令，禁止刘永接触自己及一对仔女，二人最终在2004年离婚。

62岁的黎燕珊离婚逾20年，去年被好友钟慧冰踢爆谱「黄昏恋」，黎燕珊当时甜丝丝地承认有「比较close嘅朋友」，直到今年2月14日情人节，黎燕珊分享与男友合照，正式公布恋情。

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