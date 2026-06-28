王菲现身谢霆锋西安演唱会极可爱  挥萤光棒举止如少女  与俊男贴身合照亲密惹热议

天后王菲与谢霆锋的恋情一直备受瞩目，两人罕有地公开放闪，一举一动都是外界焦点。昨晚（6月27日），谢霆锋于西安举行「Evolution Nic Live」进化巡回演唱会，早前被拍到与男友一同飞抵当地的王菲，果然低调现身，于包厢内化身小粉丝，全力支持男友，其极佳状态及可爱举动，跟演唱会本身一样哄动。

王菲化身小歌迷挥动萤光棒

演唱会期间，王菲被发现在VIP包厢内。从现场影片可见，她身穿深色宽松T恤，打扮朴素，戴著口罩，手持蓝色萤光棒，全程如同热恋中的小女孩。当听到男友在台上演唱时，她完全沉浸在音乐中，不仅随著节奏兴奋地挥舞萤光棒，身体更情不自禁地跟著摇摆，完全忘我。

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王菲包厢支持男友举止可爱

虽然最终万众期待的「世纪大合唱」并未发生，但王菲这种在台下默默支持的举动，反而更显甜蜜。其后，她更俏皮地探出头，向发现了她的现场歌迷挥手打招呼，亲切可爱，丝毫没有天后架子。虽然王菲已经56岁，但无论是她白皙紧致的皮肤、纤瘦的身形，还是活泼的举止，都完全不似已年过半百。网友纷纷感叹，在谢霆锋爱的滋润下，王菲的身心都处于巅峰状态，散发著由内而外的幸福与松弛感。

王菲紧贴俊男合照

演唱会结束后，王菲与一班朋友开心相聚。一张于网上流传的合照意外成为焦点，照片中，王菲与朋友们在灯光昏暗的派对上自拍，气氛热闹。其中，王菲亲密地将身体挨向一名外型俊朗的男子，脸上挂著灿烂甜美的笑容，显得非常亲近，一度引起网民热议。

王菲和男闺密相识多年

不过，很快便有知情者解释，这位俊男其实是王菲相识多年的男闺密Ryan。据悉，Ryan是王菲的忠实粉丝，多年来已升华为如家人般的挚友。他专程由上海飞到西安支持谢霆锋，并在包厢内为台上的偶像拍照。

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