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曾比特闭关造歌回归招牌惨情作品 MV揾小师妹帮手想加掌掴镜头 预告2027挑战跳唱

影视圈
更新时间：17:45 2026-06-28 HKT
发布时间：17:45 2026-06-28 HKT

曾比特（Mike）到西九龙出席音乐会活动，现场对谈分享音乐生活，并即场献唱作品《CHANGE》，获大批「爆炸糖」在现场应援。Mike 表示整个6月都在闭关造歌，专心录音及写作品，都很久没见歌迷，若有工作都会出关。

曾比特新歌请到大师合作

他表示正制作本年度第5首歌，前一晚录音到11点，问闭关可会Lonely？他笑言都有少少孤僻感，笑言心情和下一首新歌相符，是一首惨情歌，「因为收到歌迷DM，很久没听到我的招牌惨情歌，同公司沟通过，都觉得适合做一首容易入耳的歌，今次请到大师和前辈合作，加上之前做了2首歌，现在有3首存货。」至于会否制作MV，Mike表示商讨内容中，「导演想我自己演，我推搪中，哈哈！（有女主角吗？）会有，是公司的女歌手新人，相信会有新火花，因为我们都未见过面。估唔到咁快有师妹，我都仲做紧小师弟！」他又指因歌词改了，因此MV剧情也想入肉些，因此可能会有被女主角掌掴的画面，虽然想堵添凄美，但不提倡暴力。

Mike造歌目标完成一半

问到今年计划，Mike表示一直都想开骚，但前题是作品够多，因此今年目标是主攻大碟，目标出10首歌，「算完成一半，今年都进入下半年，要追赶进度！（闭关半年？）分阶段闭关啦！怕闭关太长，大家会忘记我，到时出歌都无人听！」他指新歌计划中，会有合作作曲、填词的作品，「想继续做惨情歌、摇滚，都是自己风格、钟意的作品！（跳唱？）跳唱就不好，等到2027吧，我说的，哈哈！」

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