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陈滢海岛狂派喷血福利 细码比坚尼包不住丰满上围 诱人S形曲线凹凸有致极吸睛

影视圈
更新时间：18:30 2026-06-28 HKT
发布时间：18:30 2026-06-28 HKT

36岁的陈滢近日在社交平台大派福利，上载了一系列在海边度假的性感比坚尼照片及影片，火辣身材一览无遗，瞬间成为全网焦点。在阳光与海滩的映衬下，陈滢换上一套细码红白花纹的性感比坚尼，不仅展现出丰满傲人的上围，更完美突显了零赘肉的紧致纤腰，大晒一双修长美腿。她写意地躺在沙滩的吊床上，展示完美体态，又倚靠在棕榈树下露出灿烂甜美的笑容，举手投足间散发著妩媚与健康性感，网民纷纷赞她「靓到不得了」。

陈滢以「男友视角」晒性感比坚尼泳照 

陈滢除了静态的性感美照，更分享了极具诱惑的嬉水影片。画面中，她身处无边际泳池畅泳，将一朵鲜花别在耳后，在水中回眸一笑，电力十足。另一段夕阳余晖下的影片中，她手持高脚酒杯，背对著晚霞，将迷人的S形曲线展现得淋漓尽致。这一系列的照片和影片，无论是取景角度还是陈滢的悠然神态，都充满了「男友视角」的甜蜜感。

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周嘉洛将陈滢降呢成「少见的朋友」

事实上，陈滢近期的感情动向备受关注，她在今年初被发现与男友人Howie过从甚密，两人不仅在社交平台上毫不避嫌地以「老公、老婆」打情骂俏，早前更结伴同看BLACKPINK演唱会，表现相当亲暱。随著新恋情疑似浮出水面，陈滢与周嘉洛的绯闻也正式画上句号，两人因合作剧集《痞子殿下》而传出长达四年的「姊弟恋」，一直被外界视为金童玉女。然而早前周嘉洛受访时无奈将与陈滢的关系降级为「少见的朋友」，间接承认四年情断。

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