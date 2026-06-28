日本著名歌手美轮明宏离世 享年91岁 曾为《哈尔移动城堡》荒野女巫献声

日本著名歌手、演员及舞台制作人美轮明宏（本名丸山明宏）于本月20日上午9时30分在家中安详离世，死因为衰老，享年91岁。消息于今日（28日）由其所属事务所透过官网正式公布，震惊日本演艺界。事务所表示美轮明宏在过去1年已因年事渐高而减少工作，致力休养保存体力；约3个月前身体出现不适后，一直在家静养。临终前，他向身边至亲说出「谢谢」，随即静静闭上眼睛，离开人世。

美轮明宏被誉为日本「创作歌手」先驱

美轮明宏1935年生于长崎，幼年亲历原子弹爆炸，见尽人世沧桑，却以独特的艺术触觉及对美学的执著，在日本演艺界留下不可磨灭的足印。他精通古典乐、探戈及爵士，1957年以《Méqué méqué》走红乐坛，被誉为日本「创作歌手」的先驱，创作了《ヨイトマケの呗》等众多名曲。此后，他在演唱会、舞台剧、影视及出版等多个领域活跃，并在77岁高龄时首次登上《红白歌唱大赛》的舞台，一连出战4年直至2015年，成为首位年逾80岁登上《红白》的歌手。除音乐外，他亦活跃于舞台剧、影视及声优工作，曾演出三岛由纪夫的电影《黑蜥蜴》、在宫崎骏电影《幽灵公主》及《哈尔移动城堡》中的荒野女巫献声。同时，他也活跃于综艺界，曾长期主持朝日电视台的《Aura之泉》等节目。

美轮明宏丧礼已低调举行

丧礼及告别式已依本人意愿，仅由至亲家属低调举行。祭坛上摆放了他生前最喜爱的黄色玫瑰，棺木中亦放入了无数歌迷寄来的亲笔信函，寄托各方哀思。事务所表示不设公众悼念会，亦婉拒奠仪及献花。官网同时公开了美轮明宏生前亲笔写下的留言：「在这个世道生存下去的武器，只有爱的话语。解开这世上一切问题的钥匙，就是爱。有了爱，战争便不会发生。」此番话语重心长。