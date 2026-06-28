马德钟儿子跟外籍女友五星级酒店浪漫庆生  Shakila低胸热裤冧马在骧  太Sexy曾卷露点疑云

离巢视帝马德钟与太太张筱兰的儿子马在骧（Xiang），完美遗传了优良基因，拥有超过190cm的高大模特儿身形，加上名副其实的「学霸」背景，一直备受外界关注。日前，马在骧迎来28岁生日，向来钟情外籍美女的他，近日与火辣演员女友Shakila在香港尖沙咀一间五星级酒店度过浪漫生日，两人爱得相当高调，更拍下不少亲热合照大方放闪，曝光了他的最新甜蜜状态！

马在骧跟女友酒店浪漫庆生

从最新曝光的照片可见，马在骧与女友Shakila在尖沙咀的五星级酒店内撑枱脚庆祝，一边欣赏醉人夜景，一边切蛋糕。正值热恋期的马在骧全程春风满面，笑容甜到漏，更霸气地将外籍女友拥入怀中，双手揽到实一实，显得爱不释手，恩爱之情羡煞旁人。他亦在社交平台留言写道：「28 years later… celebrating with the specialist shark @shakilazab」。

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马在骧女友超性感上下失守

除了寿星仔心情大靓，其女友Shakila的状态亦十分吸睛。两人在酒店房间及餐厅内浪漫庆生，Shakila为这特别日子精心打扮，穿得极之性感。她在餐厅晚餐时穿上一袭低胸连身裙，大方展现丰满惹火的上围，身材极之养眼；而在酒店房间内，她则换上超短热裤，露出一双逆天长腿，火辣程度爆灯，成功俘虏马在骧的心。

马在骧不折不扣学霸男神

除了拥有令人称羡的高大外型，马在骧更是一名不折不扣的学霸。他中学时期就读香港法国国际学校，凭借游泳专长代表学校赴澳洲雪梨参赛，横扫8面个人金牌及全场总冠军。2018年，他飞赴澳洲升读大学，攻读难度极高的机械工程课程，并于2022年以一级荣誉（First Class Honours）傲人成绩毕业，绝对是才貌双全。

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马在骧对外籍美女情有独钟

翻开马在骧的情史，他一向对外籍美女情有独钟。他曾与美国女飞鱼Marissa相恋，分手后又与同在澳洲留学的芬兰籍女泳手Carita Luukkanen拍拖，当时妈妈张筱兰更公开大赞女方，可惜最终仍是分手收场。除了异性缘旺，马在骧在2022年大学毕业时曾卷入一场「断背疑云」。当时他转发了一张与外籍男性好友的亲吻脸颊合照，对方更以「Boyfie」（Boyfriend与Wifey的混合词）称呼他。不过爸爸马德钟随后火速护航，澄清当时自己亦在场，儿子与好友只是感情要好在闹着玩。

马在骧和Shakila去年恋情曝光

时至去年9月，马在骧带同新欢Shakila出席Hermès时装骚，正式公开恋情。据悉，身高1米63的Shakila Mohazab是一名演员兼模特儿，曾参演《The Sound Eye》（2022）、《异类崛起》（2021）等多部电影。早前她更与马德钟一家三口同行外地滑雪，显然已融入马家。

马在骧女友发生露点疑云

值得一提的是，Shakila作风大胆，去年在时装骚活动上更曾引发「露点疑云」。当日她穿上一袭白色波点单膊短裙，大骚长腿与隐约可见的丰满上围，与男友玩游戏输了更会叉腰撒娇，将马在骧冧得一阵阵。不过，Shakila事后于IG分享活动照片时，其中一张因镜头以「高炒」角度拍摄，加上她右手高举，导致裙子右侧疑似失守，出现走光露点疑云，作风相当惹火。

