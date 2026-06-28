李霭玑自爆囝囝是超级E人好主动 将升读K1有数间心仪学校 孙慧雪自费7千元撑大仔第4度演出舞台剧

李霭玑（Rikko）、孙慧雪、刘沛蘅、卢宛茵等到尖沙咀出席HOY节目《嫲嫲饭饭》之《给阿嬷的情书》特别场，Rikko带同妈咪Vivien一齐欣赏，卢宛茵亦带同活泼的孙仔女，三代同堂温馨睇戏。Rikko指生仔后，获妈咪从加拿大回港协助她照顾儿子，自此每年都有段时间在香港生活，谈到带妈咪上节目，她指有问过妈咪及儿子的意愿，因家人习惯低调，而节目要在家中拍摄，但妈咪听后很乐意，认为是一个很好的回忆，又笑言平日儿子虽不睇电视，但也会给他看很多家人们所拍、儿子的影片给他看，他自己看后很开心，而今次节目更有婆婆三代同堂，会是很好的回忆。

Rikko赞囝囝很乖易凑

Rikko老公林奕匡指儿子很好凑，她笑言儿子虽好动但很乖、易凑，相信养成这种好个性是因为家人给予充足陪伴，令他有安全感，是位超级E人，上学会主动牵老师的手。谈到与老公及儿子Staycation补祝父亲节，她开心指很好玩，但亦考起父母、攰到有熊猫眼，但见到儿子放电后一觉瞓天光亦很开心。谈到儿子的好动个性是似她？Rikko指，相信是似公公和舅父，她指爸爸是体育老师，后来更成为校长，而弟弟则是位体育健将，若儿子将来有体育天赋也会裁培他。而儿子将升读K1，她指已有数间心仪学校，曾任教育界的父母也给她很多建意，因此不担心。

孙慧雪花5位数为大仔举行生日会

孙慧雪被问到不带小朋友一齐睇戏？她指小朋友正值暑假比她更忙碌，今早出门他们都未起身，又怕电影太感人自己喊得太犀利。她指大仔刚刚举行了第2场9岁生日会，笑指他好幸福，因第一次举行了VR生日会后，有不少朋友投诉未收到邀请，因此补办另一场较大型的生日会，约有40人，花费5位数。问明天10岁更盛大？孙慧雪笑言不会，著他长大了自己约朋友去睇戏庆祝，或是勤力一点，陪妈咪一起做KOL工作帮补一下家计。她透露儿子将第4度演出舞台剧，于7月底演出，她已自费7千多元全家出动支持，问演出费帮补一下？她笑言要交学费的，单是买票钱都抵了2张机票，因此暑假没出游，加上暑假也是她的KOL工作旺季，收到不少亲子、美容和减肥方面的工作。问细仔也要举行生日会？孙慧雪笑言：「不用啦，他生日才3岁，又无乜朋友。」