乘风2026丨陈凯琳参加《浪姐7》落败长文诉心声 曾沛慈夺冠军 成团12人名单曝光

内地综艺节目《乘风2026》（《浪姐7》）昨晚（27日）迎来总决赛，选出最终的12人成团名单，由台湾实力派女星曾沛慈夺得年度总冠军，以C位顺利成团。但作为本季节目中唯一的香港代表陈凯琳（Grace），虽然在舞台上屡创惊喜，却因落败无缘晋级，遗憾地未能跻身12个成团席位。陈凯琳在节目结束后，在微博撰长文诉心声。

浪姐7丨陈凯琳对决战况激烈

昨晚《乘风2026》总决赛由23位姐姐，分为四大阵营展开激烈厮杀，并由曾沛慈、张月、王蒙及孙怡各自领军，大会又邀请叶童、陈昊宇、王珞丹等7位历届元老级师姐助阵。在决赛上半场的团体赛中，张月带领陈瑶、萧蔷等姐姐以《HEY GIRL》一曲，夺得918分的高票，荣登第一名，并夺下两个成团席位。曾沛慈率领的团队紧随其后，取得905票屈居第二。

至于陈凯琳所在的孙怡队，以充满东方韵味的《天空中划过一道星光》应援，陈凯琳在舞台上与徐洁儿共同吹奏笛子，仙气打扮加上出色表现令人惊艳，无奈最终仅获得883票，与872票的得票最低王蒙队，双双遗憾未能直接晋级。

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浪姐7丨曾沛慈李心洁高票定胜局

到下半场的双人演出，曾沛慈与李心洁合唱《会开心的云》，获得910分的高票，进一步奠定胜局。随后两轮比赛的累计，最终的12人成团名单正式揭晓，包括曾沛慈、李心洁、安崎、张月、萧蔷、叶一茜、王蒙、李小冉、孙怡、唐艺昕、范玮琪及徐洁儿。在个人奖项方面，张月获选年度队长，王蒙夺得乘风年度人物，李小冉与萧蔷则分别获颁年度高光人物及年度乘风精神奖。

浪姐7丨陈凯琳展现大将之风

陈凯琳在赛后第一时间更新微博：「三个月前，我踏上了《乘风2026》的舞台，当时我并不知道这段旅程会给我带来多大的蜕变。这一路走来，无论是在镜头前或幕后，都交织著紧张、成长、欢笑、压力，以及数不尽的爱。」

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陈凯琳记得每一次舞台演出，与团队的合作表演非常棒的舞台，让她难以遗忘：「后来的双舞台，对我来说更是巨大的转折与成就。我终于有机会以个人身分去唱、去演。」陈凯琳特别感谢队长王蒙，在其还在摸索自信的阶段，依然坚定地给予支持。

浪姐7丨陈凯琳获网民留言打气

陈凯琳在总决赛的最后舞台上，大胆选用「国风歌曲」：「将这一路所有的梦想与挑战都融进了歌声里。这段旅程教会我的，远不止舞台上的表现力，更是韧性、团队精神，以及学会相信自己。」陈凯琳又向所有幕后工作人员、粉丝及家人表达谢意，获得大批网民留言打气。

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