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Angelababy杨颖穿小背心携子出游 白滑肌肤晒纤腰 9岁「小海绵」身高已过妈妈肩膊

影视圈
更新时间：16:40 2026-06-28 HKT
发布时间：16:40 2026-06-28 HKT

37岁的Angelababy（杨颖）近年事业历经高低起伏，早前因卷入巴黎「疯马秀」争议，演艺事业沉寂多时。近日有网民在主题乐园捕获她与儿子「小海绵」的身影，母子二人享受著温馨的亲子时光，当天Angelababy一身休闲打扮，但依旧星味十足，纤瘦的身形和绝佳的状态，完全看不出已是一个9岁孩子的母亲，引发网民热烈讨论。

Angelababy杨颖穿小背心大晒水蛇腰

当天Angelababy的打扮以简约舒适为主，她身穿一件黑色贴身小背心，大方展露其完美肩颈线和纤细手臂，大晒水蛇腰，身材管理得宜，下身搭配同色系的宽松阔腿裤及白色运动鞋，整体造型随性又不失型格。Angelababy戴著抢眼的红色牛仔帽，并将一头长发编成辫子，加上一个黄色大发饰，少女感十足。即使戴著太阳眼镜，但她的精致五官和白皙皮肤依然出众，近照在网上曝光后，获得不少网民赞她冻龄，并且看不出已为人母。

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Angelababy杨颖母子互动温馨有爱

在这次出游中，Angelababy全程对儿子「小海绵」照顾有加，母子互动充满幸福温馨。从流出的画面可见，他们一同在餐厅用餐，Angelababy细心地为儿子整理食物。在乐园里，她时而温柔地整理「小海绵」的头发，时而并肩同行，享受著难得的悠闲时光。年仅9岁的「小海绵」也长大了不少，他身穿黑色T恤和浅色短裤，身高已经超过妈妈的肩膊，完美继承了父母的优良基因。

Angelababy杨颖曾卷入巴黎「疯马秀」争议

Angelababy自2022年与黄晓明宣布离婚后，双方承诺共同抚养儿子，虽然工作忙碌，但她经常被拍到带「小海绵」外出，经历了「疯马秀」风波后，Angelababy的事业一度陷入低潮，但她并未因此消沉。如今她带著儿子开心出游，状态大勇，似乎已走出阴霾，积极为重返幕前做好准备。

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