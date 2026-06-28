陈伶俐传再离婚丨21岁与林敏骢奉子成婚 携两子改嫁入豪门 高智商大仔读港大神科

现年49岁的陈伶俐于1996年参加香港小姐，落选后加入TVB，曾担任资讯节目《城市追击》的主持。陈伶俐入行后不久，却因工作关系采访林敏骢，二人火速挞著，陈伶俐入行仅两年，在21岁时因怀孕宣布闪婚，可惜陈伶俐与林敏骢的婚姻维持10年，宣告离婚。

陈伶俐工作邂逅林敏骢

林敏骢与陈伶俐结婚之前，曾与前港姐亚军李美凤在加拿大秘密注册，于1990年结婚，但5年后结束婚姻。李美凤多年后曾公开秘婚原因，担心影响事业。林敏骢于1997年举办《打横嚟讲》演唱会，陈伶俐当时仅入行1年，却因而在工作上结识林敏骢，二人虽然年差18载，却在公开恋情后，拍拖仅一年因陈伶俐怀孕，便在1998年结婚。

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林敏骢曾患惊恐症停工休养

陈伶俐婚后于1999年为林敏骢诞下大仔林肯（Lincoln）和次子林善（Yohji），有指两子真名为林哲锋、林溥锋。陈伶俐与林敏骢结婚10年，于2008年宣布离婚，两子的抚养权归陈伶俐所有。虽然陈伶俐与林敏骢做不成夫妻，林敏骢于2009年一度患上惊恐症要停工休养，当时陈伶俐曾带两子照顾前夫，又四出为林敏骢寻访名医，获赞有情有义。陈伶俐于2012年在两子鼓励下与新加坡隐形富豪胡嘉烈的后人刘颂铭再婚，并在2014年为刘颂铭诞下儿子刘骏浠（Marengo）。

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陈伶俐大仔林肯是资优儿童

陈伶俐与林敏骢离婚后母兼父职，对两子林肯和林善悉心栽培，大仔林肯更不负所望，遗传父亲林敏骢的音乐才华外，自幼天资聪颖，据指智商超过130，是资优儿童。林肯在DSE文凭试中考获全部科目5*或以上的成绩，并获香港大学「神科」的「工商管理学学士（国际商业及环球管理）」（IBGM）取录。

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林敏骢80年代为「填词界鬼才」

67岁的林敏骢是80年代的著名填词人，曾为谭咏麟、张国荣、梅艳芳、张学友等巨星写歌，《忘不了你》、《雾之恋》、《梦伴》、《无心睡眠》、《跳舞街》、《幻影》等金曲出自其手笔，林敏骢凭《爱在深秋》一曲夺得1984年度十大劲歌金曲颁奖典礼「最佳填词奖」，而林敏骢的胞姊林敏怡同为著名音乐人。

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林敏骢拍《下流上车族》赢口碑

林敏骢入行多年，于1990年电影《笑声撞地球》中饰演银行职员，以「无厘头」风格击退银行劫匪，令观众印象深刻。林敏骢之后亮相《奖门人》节目，玩「马拉松」时以「苏格兰场非工业用国际线路自动溶雪16VALUE风油呔垂直升降大包围连雷射彩色洗衣干衣腐蚀性气垫毛笔一支」的高难度读白，成为经典。林敏骢近年拍摄剧集《下流上车族》，同样取得好成绩。

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