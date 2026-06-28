爱回家之三代同糖丨演员名单全面曝光 「大只仔」关曜俊做「软饭男」 容天佑吴兆麟同吴若希有XX关系

TVB全新处境剧《爱．回家之三代同糖》（简称《三代同糖》）由罗永贤监制、马俊萦编审，马俊萦、谢浩洋、潘逸豪执行监制，将于8月逢周一至五晚8时于翡翠台播映。有份演出的车婉婉、吴若希、李茵彤、李伟健、赵浚承、侯隽熙、关曜俊、廖家爵、胡敏芝、容天佑、周志康、林沚羿、吴兆麟、潘静文、洪曼芹及阮怡于明日（29日）齐集电视城试造型及出席记者会。

胡敏芝廖家爵加盟《三代同糖》

《三代同糖》今日（28日）公布余下重点演员的角色及资料，自《麻雀乐团》后备受重用的胡敏芝（Karen），凭《卧底娇娃》演出赢尽好评的关曜俊（Leo），以及2024年台庆勇夺「全台力撑潜质男艺人」的廖家爵，将会加入。关曜俊饰演吴若希活力充沛又带喜感的男友安多勋，性格大男人，但却不介意做「凤凰男」，接受吴若希金钱资助，名副其实「软饭硬吃男」。

而胡敏芝饰演的「Hannah」卢汉娜，是李茵彤的中学同学兼闺蜜，是进取型Gen Z，性格务实，人生目标是储钱买楼，精明悭家，爱美但不崇尚名牌，更是网购达人。至于廖家爵则饰演「卢汉娜」男友铁金刚，同样乐观上进、有人生目标又悭家，但却「悭自己、富女友」，对女友绝不吝啬又疼锡。

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赵浚承七人同事各人特色

至于容天佑、周志康、林沚羿、吴兆麟、潘静文、洪曼芹、徐荣及阮儿，则饰演吴若希及赵浚承工作的跨世代公关有限公司同事，七人性格各人特色。容天佑饰演表面游戏人间的富二代「高冠一」、周志康饰演百分百顾家好男人「何妈」、林沚羿饰演八卦收风小天后「曾碧池」、吴兆麟饰演对外貌极度执著的「范特栖」、潘静文饰演追星吃货「莫希灵」、洪曼芹饰演爱戴假发的神秘女同事「巫慧慧」、徐荣饰演反差感极大的爆肌大叔「程祥剑」，阮儿则饰演吴若希秘书Ada。

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容天佑饰富二代「高冠一」

《三代同糖》公开的演员名单中，暗藏不少身怀绝技的TVB艺人。容天佑是2011年《功夫新星》第3名得主，4岁时因为体弱，被家人送去学习跆拳道，现为跆拳道黑带4段高手，容天佑8岁时参加节目《有招出招》认识吴永森师父，成为截拳道第五代传人。

容天佑除习跆拳道及截击道，还懂得拳击与泰拳，并分别师承陈惠敏和徐家杰。除功夫了得外，容天佑在跳舞、朗诵、唱歌上样样皆精，更学过行Catwalk，绝对是文武双全代表。

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吴兆麟饰演执著外貌「范特栖」

吴兆麟同样天生一副好身手，曾与黄滢仴在《全城一叮》中的小提琴加拉丁舞表演，再于《福禄寿训练学院》的耍双节棍演出，以及脚踏高踭鞋唱跳Britney Spears名曲《Baby One More Time》，令人留下深刻印象。吴兆麟私下完全没有舞蹈底子，反而是跆拳道及小提琴高手，从5岁起学习小提琴及跆拳道，曾凭跆拳道夺得广东省第一名，并拥有小提琴8级音乐资格，同样文武双全。

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关曜俊跟吴若希谈情

至于在剧中与吴若希谈情的关曜俊，是圈中知名星级健身教练，张振朗、朱敏瀚及周嘉洛均为其学生。关曜俊还拥有极佳生意头脑，多年前创办健身工作室，近年更越做越大，将健身及治疗概念结合，帮助顾客操肌变大只之余，亦协助有需要人士减轻因劳损而带来的种种身体不适，相当有理念。关曜俊亦是圈中出名的多仔公，是百分百顾家暖男，事业家庭美满。

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