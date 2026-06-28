Tiger开骚妹妹Kelly惊喜献唱兼任键琴手 唱《涟漪》被批炒车有压力：继续练好啲

MIRROR成员邱傲然（Tiger）昨晚（27日）在旺角举行一连两场「Where It Continues Live 2026」，获师弟ZPOT及Jacky Fan捧场，Tiger细妹Kelly今次亦有担任演唱会键琴手。

妹妹Kelly自弹自唱歌曲《Vase》

Tiger甫开场即大晒结他功架，自弹自唱《Live the way I want》、《吃腐肉的鹰》，成功焫㷫全场气氛。Tiger跟大家打招呼，当他表示要饮水但发现没有人有反应，即搞笑指饮水是「表演」，令全场大叫，他又叫不知道规矩的人去问知道的人：「要嗌得好劲、跳得好劲！」Tiger随后唱出《First Love》、《涟漪》及《寂寞的男人》等歌曲，Tiger妹妹Kelly除了弹琴外，更自弹自唱自己创作的歌曲《Vase》，惹来全场掌声。

Tiger再开part 2好感恩

Tiger唱完《将冰山劈开》后，他问大家：「热唔热呀，我好热呀！」之后他即除去外套，剩下黑色背心。而唱《相对湿度》时，Tiger就走落台与粉丝作近距离接触。唱完一连串快歌后，Tiger表示时间过得好快：「咁样就三个月，三个月前就喺呢度开咗我人生第一次嘅 concert ，估唔到咁快，三个月之后就已经有 part 2，我觉得好似向前行咗少少，真系好值得感恩，尤其系睇完Part 1再睇Part 2嘅你哋，同埋Part 2入嚟睇嘅你哋，令到我哋觉得好幸福。」Tiger之后唱出《由零开始》、《脱兔》等歌曲，最后他以《ALRIGHT》为演唱会画上句号。

Tiger指妹妹未考虑入行

对于相隔3个月再开Part 2演唱会，Tiger指兴奋之余也会有压力，因自己的歌不多，但要短时间再开，而团队也不想跟上次一模一样，所以要在仅余时间想一些新的事情，对于妹妹Kelly在台上献唱自己创作的歌曲，Tiger认为这是一个很好的平台，让她去表演自己喜欢的音乐，提到经过三个月后妹妹是否有考虑过入行？Tiger说：「佢其实好多自己嘅创作，但系咪要好 official 咁样摆去一个平台度，要去签公司？咁呢个我谂佢暂时都未谂到，因为佢仲系一个学习嘅阶段，我觉得佢而家嘅状态，佢自己都自在舒服，所以就俾佢自己让子弹飞一会。」至于妹妹创作时是否也有问他意见？Tiger笑言不会，因妹妹比自己高阶，反而是自己问对方意见，又坦言一直有利益输送叫妹妹帮自己写歌，不过妹妹只写畀自己。而问到今次妹妹是否有酬劳？Tiger笑言这些不是由他负责，自己只提供情绪支援。见Tiger手上有不少红印，他就表示因为自己攰，所以去了刮痧。

Tiger骚后去旅行休息

Tiger指今次在记歌词上比上次有进步，但结他方面就差一点，提到他早前在节目中唱陈百强名曲《涟漪》，事后被网民狂批「炒晒车」，Tiger直言刚才再唱此曲有压力：「梗系有啦！（畀自己几多分？）分数好相对，一定可以更加好。」至于是否希望为上次平反？Tiger坦言心情没有上次般紧张，但直认还有很大的进步空间：「自己知自己事，做得唔好就会俾人批评，系好正常，咁就继续练好啲。」Tiger将于下月3日27岁生日，问到开完演唱会是否会休息和奖励自己？他指自己真的需要唞唞：「我无论系身体上同心理上都要叉电，（去旅行？）其实已经 plan 好咗，但就唔同大家讲我去边，可能迟啲你哋会知。（带阿妹去？）佢自己有节目，佢节目多过我。」Tiger又谓父母今晚有来捧场，两人也看得很开心，不过他笑指父母睇骚都很喜欢喊：「可能佢哋感触同感动，（你头先唱《ALRIGHT》系咪都感触？）每次都会有，尤其系大合唱，又系自己第一首歌，一定会有感动，同（音乐总监）天衡一个对望都明白系得来不易，好感恩！」