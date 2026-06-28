陈伶俐突删老公刘颂铭合照传再离婚 港姐出身前夫为林敏骢 再嫁富商胡嘉烈后人近年潜心修佛

林敏骢前妻陈伶俐再婚后，专心相夫教子，享受阔太生活，已淡出幕前多年，但其社交平台近期却出现异动，因而被传离婚。陈伶俐最近突然将IG上与现任老公、新加坡著名华商胡嘉烈的后人刘颂铭的恩爱合照删除，只余下多年前的旧照，令人猜测二人的婚姻是否亮起红灯，传出婚变疑云。

陈伶俐去年曾传婚变

1996年落选港姐陈伶俐，自再婚后生活相当低调，不过近来却因她在网上的小举动而惹来离婚揣测。她早于去年1月庆祝48岁生日时，已因上载一张独照，并配上「世事无常」及「鼓励自己」等字眼，当时已一度传出婚姻触礁。但同年4月陈伶俐与老公刘颂铭结伴欣赏谢霆锋的演唱会，随后7月又大晒为儿子庆祝11岁生日的全家福，以实际行动粉碎谣言。

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近年潜心修佛的陈伶俐，不时在社交平台分享佛学心得，曾公开自拍照，并引述佛教经典《金刚经》中的名句「应无所住而生其心」，意指面对世间万物应保持内心不执着。相片中的陈伶俐散发着从容和善，印证「相由心生」的说法，心情似乎未有受到外界揣测影响。

陈伶俐入行两年嫁林敏骢

现年49岁的陈伶俐于1996年参选港姐后加入TVB，其后与著名音乐人林敏骢结缘，二人在1998年结婚，陈伶俐为林敏骢诞下两子林肯（Lincoln）和林善（Yohji）。可惜陈伶俐与林敏骢的婚姻只维持10年，于2008年离婚。陈伶俐于2012年迎来第二春，闪嫁新加坡隐形富豪胡嘉烈的后人刘颂铭，二人婚后育有一子刘骏浠（Marengo），陈伶俐之后过豪门少奶生活。

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陈伶俐老公刘颂铭为富商胡嘉烈后人

陈伶俐的第二任老公家境显赫，刘颂铭是新加坡著名华商胡嘉烈的后人。胡嘉烈早年自白手兴家，于1935年在新加坡创办企业，随后发展成南洋巨商，家族生意版图横跨印尼、马来西亚、英国、香港及加拿大等地。胡嘉烈生前热衷于办学，更与陈嘉庚、胡文虎齐名，被誉为「办学三贤」。在庞大的家族财力支持下，刘颂铭的家族生意遍布新加坡、香港及内地。

陈伶俐获奶奶赠1.5亿豪宅

陈伶俐婚后居于山顶布力径的超级独立屋，该豪宅背山面海，室内面积高达3,000呎，更附设过千呎的户外花园，尽享无敌海景。陈伶俐与老爷奶奶同住，据悉婆媳关系融洽，陈伶俐曾获奶奶送赠市值高达1.5亿的新加坡豪宅作为礼物，足见受夫家疼爱。

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