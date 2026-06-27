秦沛81岁生日精神极佳 获子女姜文杰、姜丽文温馨庆祝 上月刚抱孙享天伦之乐

秦沛今日（27日）迎来81岁生日。虽然已届八旬，但从照片中可见他依然精神奕奕，身体非常硬朗。女儿姜丽文在社交平台上分享了为父亲庆生的温馨照片，并写下祝福，祝愿爸爸身体健康、每天开心。

秦沛获子女庆祝81岁生日

从姜丽文发布的相片可见，她与哥哥姜文杰一同为爸爸秦沛庆祝生日。其中一张相片，姜丽文亲密地依偎在爸爸身旁，两人对著镜头微笑，桌上摆著一件插著蜡烛的小蛋糕，场面十分温馨。另一张自拍相片则充满欢乐气氛，秦沛、姜文杰和姜丽文三人头贴头笑得非常灿烂，尽显父慈子孝的深厚感情。

相片中的秦沛满头银发，但脸色红润，笑容慈祥，状态极佳。网民纷纷留言祝福秦沛生日快乐，并大赞他保养得宜，看起来完全不似81岁。

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秦沛上月喜迎孙女

秦沛的儿子姜文杰于上月（5月）才喜获千金，让秦沛开心荣升爷爷，一家三代同堂，幸福满泻。早前姜文杰亦分享过秦沛抱著孙女的照片，当时秦沛流露出满足的笑容，可见他非常享受弄孙为乐的时光。如今有子女和可爱孙女承欢膝下，享受著天伦之乐，相信这绝对是给秦沛最好的生日礼物。

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