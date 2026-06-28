周润发雨中手持「相机界劳斯莱斯」街拍 韩国粉丝街头捕获偶像只敢远观朝圣

周润发（发哥）已入行逾半世纪，纵横影坛多年，有无数经典作品，早年凭电影《英雄本色》更风靡亚洲，红到去韩国。近日有韩国网民在香港的街头捕获周润发，兴奋撰长文透露见到周润发的经过，吸引不少网民关注。

周润发气场强大

该名韩国网民在Threads上分享遇见周润发的难忘经历，兴奋地称呼周润发为心目中「永远的大哥」，又指周润发是《英雄本色》里的传奇。该名韩国网民自爆今次已是约第10次遇见周润发，虽然只是远远看著偶像，未上前打扰，但大赞周润发气场极强，靓仔程度不输当年。

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照片中见到周润发贯彻一向的穿衣风格，黑色运动背心并揹著斜背包，并戴上黑色口罩，手持一部疑似是「相机界劳斯莱斯」哈苏（Hasselblad）907X机身的专业相机，当时正沉醉于拍摄雨中的香港街头景致。网民扬言若再有缘相遇周润发，打算鼓起勇气向周润发询问可否一同拍照。

周润发被指似韩星

对于韩国网民巧遇周润发，掀起大批韩国网民留言表示羡慕，同时分享自己昔日遇见周润发的奇遇。有网民忆述自己年轻时曾见过周润发，至今仍对其强大气场记忆犹新。也有香港网民大赞：「发哥好型，净系睇啲韩文我以为系韩仔」、「发哥个身材无得顶，个小腿靓到」。

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