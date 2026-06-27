东张西望丨79岁老翁涉非礼6岁女童被捕 受害人向母亲哭诉被摸 阿伯遭质问竟想出手打人？

TVB节目《东张西望》最新一集（27日）报导了一宗老翁涉非礼的案件，一名6岁女童在黄大仙一公园内，疑遭一名79岁老翁伸手摸脸非礼。女童母亲邓女士发现后，勇敢与对方对质并报警求助。

邓女士黄雨下接女放学

据邓女士在节目中忆述，事发于6月16日，当时正值黄色暴雨警告生效。她撑著伞接6岁的女儿放学，途经黄大仙睦邻街游乐场。女儿走在前面，突然惊慌地哭著跑向她说：「妈咪，有人摸我！」女童向《东张西望》主持及母亲表示，该名穿著横间条衣服的伯伯，从后方走近，并用手从她的右边脸颊一直摸到下巴。这突如其来的举动让女童大惊失色，吓得哭了起来。

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母亲为女追截色魔

邓女士看到女儿受惊的模样，感到非常心痛和愤怒，立即上前拦截该名老翁并质问：「你为甚么摸我女儿？」起初，该名老翁矢口否认，辩称只是撑著伞走路时不小心碰到。但在邓女士的坚持追问下，他改口称：「看到她可爱才摸一下」。眼见对方态度轻浮，邓女士决心报警，并喝令对方不准离开。邓女士指，该老翁闻言企图逃跑，更一度想抢走邓女士的手机，以及出手打对方，幸好当时有两名路过的男士出手制止。

在等待警方到场期间，该老翁态度180度大转变，不停向邓女士道歉：「太太，我向你道歉」、「对不起，我向你道歉」。

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母亲保护女儿拒绝私了

对于老翁的道歉，邓女士断然拒绝。她坚定地表示，如果这次接受道歉，可能会让女儿觉得，将来再遇到更过分的行为时，对方只要道歉就可以被原谅。她认为：「当遇到这些事情，不是骂小朋友，而是要赞赏他们，要他们勇敢告诉我们，不要放过任何一个坏人。」

警方拘捕涉事老翁

《东张西望》节目组就事件向警方查询，警方回复指，于6月16日接获一名女子报案，经调查后，拘捕一名79岁姓何男子，涉嫌非礼。该男子已获准保释候查，须于7月中旬向警方报到。案件已交由黄大仙警区刑事调查队第三队跟进。

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