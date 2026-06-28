Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

82岁「桂神」黄兴桂现身加国精灵讲波中气十足 人生超传奇曾历「三狼案」丧父妻遇空难

影视圈
更新时间：10:00 2026-06-28 HKT
发布时间：10:00 2026-06-28 HKT

82岁的「金句王」著名足球评述员「桂神」黄兴桂（Peter），近年已甚少露面。最近适逢世界杯举行，前TVB主持容羡媛（Fion）在其开设的YouTube频道《容容Fion亲子频道》，拍片带网民到加拿大温哥华的PNE Fan Fest，亲身感受当地浓厚的睇波气氛，影片见更见到黄兴桂出现。

黄兴桂重出江湖

容羡媛难得在加拿大邀请黄兴桂出镜，更再次大谈波经。黄兴桂已经有一段时间没有在香港评述足球，但全程对答中气十足，精神饱满完全未见老态，讲起足球更是滔滔不绝，霸气与魄力完全不减当年。

相关阅读：「桂神」黄兴桂罕谈父死于「三狼案」真相！斥戏剧情节歪曲 太太遇空难：比丧父难受

在访问中，黄兴桂与当地的体育记者Brian（左脚）分析今届世界杯的战况，当被问到心水冠军队伍时，黄兴桂眼光独到，没有选择大热的西班牙、阿根廷或法国，反而力撑「三狮军团」英格兰。黄兴桂又爆料著名骑师老友「雷神」莫雷拉，对自己所属的国家队巴西的表现并不看好，更引述雷神估计，巴西队今届「去到八强已经要行人止步」。

黄兴桂人生大起大跌

曾留学美国的黄兴桂人生大起大跌，父亲黄应求为热爱足球之商人，同时是1959年震惊香港社会的「三狼案」、遭绑架并撕票的受害者。黄兴桂于1982年要为世界杯担任旁述工作，未能陪太太Elane到美国旅行，没料到太太在美国新奥尔良遇上空难，从此阴阳永隔，黄兴桂多年来未有再婚。

相关阅读：前《东张西望》主持容羡媛移加生活屡遇波折 误将公函当诈骗险堕法网随时一身蚁

容羡媛移居加拿大拍片做KOL：

最Hit
傅颖自爆得罪TVB真相 为指控罗子溢家暴道歉属被迫：我冇做错 称与Cookies成员不是朋友
傅颖自爆得罪TVB真相 为指控罗子溢家暴道歉属被迫：我冇做错 称与Cookies成员不是朋友
影视圈
17小时前
梁朝伟失去自理能力？唔识换灯胆、与工人沟通靠老婆 刘嘉玲：我都想灯胆坏咗，老公去换
梁朝伟失去自理能力？唔识换灯胆、与工人沟通靠老婆 刘嘉玲：我都想灯胆坏咗，老公去换
影视圈
14小时前
台湾暴雨意外冲出彰化「保鲜纸木乃伊」 女死者失踪半年3男落网
台湾暴雨意外冲出彰化「保鲜纸木乃伊」 女死者失踪半年3男落网
即时中国
17小时前
因AI抢饭碗，30岁「霸总」演员许鹏无戏可拍，返乡摆摊卖菜。
00:39
AI短剧冲击｜30岁「霸总」许鹏无戏可拍返乡摆摊卖菜 曾一天拍戏16小时
即时中国
3小时前
世界杯2026│4分第3名肯定出线 5队锁定席位南韩危危乎 详解最佳第3名形势
世界杯2026│4分第3名肯定出线 5队锁定席位南韩危危乎 详解最佳第3名形势
足球世界
19小时前
中国尊｜小型飞机撞北京中信大厦 机师死亡另13人伤
01:13
中国尊｜小型飞机撞北京中信大厦 机师死亡另13人伤
即时中国
17小时前
奇案解密︱辽宁艺苑歌舞厅大火致233人尸叠尸 17岁少年点烟报纸塞梳化酿灾
奇案解密︱辽宁艺苑歌舞厅大火致233人尸叠尸 17岁少年点烟报纸塞梳化酿灾
即时中国
3小时前
刘嘉玲姪仔罕现身颜值堪比明星  刘兆恩一特质深得姑妈欢心  「世界级笋盘」或继承十亿遗产
刘嘉玲姪仔罕现身颜值堪比明星  刘兆恩一特质深得姑妈欢心  「世界级笋盘」或继承十亿遗产
影视圈
2026-06-27 10:00 HKT
专拣影相做运动市民落手 偷信用卡大额签帐涉款200万元 盗窃集团4骨干被捕
突发
12小时前
黎姿胞弟黎婴坐轮椅现身红馆睇演出 现身场外遭人贴脸狂拍 网民闹爆拍摄者冇教养
黎姿胞弟黎婴坐轮椅现身红馆睇演出 现身场外遭人贴脸狂拍 网民闹爆拍摄者冇教养
影视圈
13小时前