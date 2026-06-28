82岁「桂神」黄兴桂现身加国精灵讲波中气十足 人生超传奇曾历「三狼案」丧父妻遇空难

82岁的「金句王」著名足球评述员「桂神」黄兴桂（Peter），近年已甚少露面。最近适逢世界杯举行，前TVB主持容羡媛（Fion）在其开设的YouTube频道《容容Fion亲子频道》，拍片带网民到加拿大温哥华的PNE Fan Fest，亲身感受当地浓厚的睇波气氛，影片见更见到黄兴桂出现。

黄兴桂重出江湖

容羡媛难得在加拿大邀请黄兴桂出镜，更再次大谈波经。黄兴桂已经有一段时间没有在香港评述足球，但全程对答中气十足，精神饱满完全未见老态，讲起足球更是滔滔不绝，霸气与魄力完全不减当年。

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在访问中，黄兴桂与当地的体育记者Brian（左脚）分析今届世界杯的战况，当被问到心水冠军队伍时，黄兴桂眼光独到，没有选择大热的西班牙、阿根廷或法国，反而力撑「三狮军团」英格兰。黄兴桂又爆料著名骑师老友「雷神」莫雷拉，对自己所属的国家队巴西的表现并不看好，更引述雷神估计，巴西队今届「去到八强已经要行人止步」。

黄兴桂人生大起大跌

曾留学美国的黄兴桂人生大起大跌，父亲黄应求为热爱足球之商人，同时是1959年震惊香港社会的「三狼案」、遭绑架并撕票的受害者。黄兴桂于1982年要为世界杯担任旁述工作，未能陪太太Elane到美国旅行，没料到太太在美国新奥尔良遇上空难，从此阴阳永隔，黄兴桂多年来未有再婚。

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