崔宇植巴黎时装周卷「种族歧视」风波 黑人粉丝控诉遭刻意无视 网民贴片反驳：现场太混乱

凭《尸杀列车》、《上流寄生族》走红的韩星崔宇植日前现身巴黎男装周，出席代言品牌时装骚，期间却闹出种族歧视风波，引发网上争议。事缘昨日（26日）一名黑人女性在网上发布影片，声称她在时装骚举行现场试图向某男星索取签名，却被对方故意无视，而此人正是崔宇植。

崔宇植遭黑人女粉斥「唯独不给我签名」

该名女子在片中说道：「我在巴黎时装周上经历了最糟糕的事情。我不是那种遇到奇怪或不舒服的情况就轻易说『这是种族歧视』的人，但这次的情况太奇怪了，我的手现在还在发抖。」该女子透露当时她带来了海报和标语牌，特地为喜欢的演员打气。然而，她声称对方甚至没有和她对视，并断言：「他给其他人的东西都签了名，唯独没有给我签，然后就走了。」

最令她气愤的是，自觉被对方差别对待：「当然，我一开始就没抱甚么期望。就算他不给我签名，我也不会在意。让我不理解的是，他特意走到我面前，却只给其他粉丝签名。那一刻，我周围的粉丝都安静了下来，气氛尴尬极了。我当时也想，『这是怎么回事？』，我只知我是那里唯一的黑人。」及后她又在骚后派对见到该名男星，但为怕对方误会她跟踪他就走到对面马路，她说：「感觉他好像在说，『你不配待在这里』，或者是『你不能做我的粉丝』。说实话，我到现在都不知道为甚么会这样。如果是因为我是黑人，那我又不能改变我的肤色，对吧？」

崔宇植曾表态反对种族歧视

虽然片中女子在自己脸部打了格仔，亦没有显示该男星的正面，但有网民认出片中男星是崔宇植。有网民为崔宇植讲好话，表示「他不可能给每个粉丝签名」，但亦有人直指「这是种族歧视」。不过有网民对比当日其他片段显示当时崔宇植有回应其他黑人粉丝，并指现场场面混乱，崔宇植只是随机签名，并没刻意歧视谁。更有人指出2020年美国非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警员压颈致死事件爆发期间，崔宇植曾在社交平台表态反对种族歧视。