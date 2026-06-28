杨紫琼老公Jean Todt揭拍拖19年忽然结婚之谜 曾任法拉利总裁大谈与车神舒密加关系

内地知名主持人金星在其YouTube频道《Jin Xing Official》的最新一期节目中，访问了奥斯卡影后杨紫琼的老公、法拉利（Ferrari）前任总裁尚·陶德（Jean Todt）。在这次深度访谈中，尚·陶德不仅分享了他与杨紫琼长达19年的爱情故事，还罕见地提及了他与「车神」米高舒密加(Michael Schumacher)的深厚情谊。

尚·陶德承诺杨紫琼亡父会结婚

尚·陶德在访问中透露，他与杨紫琼于2004年6月4日在上海相识，并在短短一个多月后的7月26日便向她求婚。然而，两人直到2023年7月27日，即相识后的第6992天，才在日内瓦正式完婚。

为何爱情长跑近20年才步入礼堂？尚·陶德解释，主要原因是两人事业都极为繁忙。但他强调，他曾向杨紫琼的拿督父亲杨建德承诺过一定会结婚，最终兑现了这个诺言。谈及爱妻，尚·陶德充满爱意，并表示他最喜欢杨紫琼主演的电影是《昂山素姬》（The Lady）。

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尚·陶德谈与车神舒密加革命情感

作为法拉利车队的前掌舵人，尚·陶德回忆起那段峥嵘岁月，形容当时的日子「非常艰难」。他于1996年力主签下当时已是两届世界冠军的舒密加。尚·陶德坦言，舒密加的加盟至关重要，因为车队不能怪罪车手，必须专注于把赛车和引擎做到最好。

两人的合作并非一帆风顺。在经历了1997年至1999年连续三年在最后一场比赛中与冠军失之交臂的挫败后，车队当时甚至传出要解雇尚·陶德的谣言。对此，舒密加坚定地表示：「如果他走，我也走。」 这份信任与支持，最终造就了法拉利从2000年到2004年的五连冠辉煌历史。谈及舒密加后来的滑雪意外，尚·陶德语气沉重，但表示他「仍在战斗」，并透露自己至今仍是舒密加「Keep Fighting」基金会的成员。

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金星大赞尚·陶德可信赖

在整个访谈中，尚·陶德展现了他对数字的敏感、对工作的热情以及对人性的深刻洞察。金星用一个中文词「靠谱」来形容他，意指他是一个值得信赖的人。

离开赛车界后，尚·陶德投身于公益事业，担任联合国道路安全大使，并将自己的经历与理念写入《The Silent Pandemic on the Road》一书，旨在唤起全球对道路安全的重视。他认为，人必须保持「饥饿感」，对生活充满好奇与热情，才能不断前进。

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