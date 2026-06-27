Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

梁朝伟失去自理能力？唔识换灯胆、与工人沟通靠老婆 刘嘉玲：我都想灯胆坏咗，老公去换

影视圈
更新时间：20:30 2026-06-27 HKT
发布时间：20:30 2026-06-27 HKT

影后刘嘉玲日前作客郑裕玲（Do姐）的YouTube节目《The Do Show》，大谈与影帝老公梁朝伟的夫妻相处之道。刘嘉玲在节目中大爆，老公梁朝伟在电影世界外，日常生活中几乎失去自理能力，大小事都需要她帮忙打点。她表示：「佢年纪越大越需要我嘅照顾。」

梁朝伟生活大小事全靠刘嘉玲

刘嘉玲提到，梁朝伟除了专注于电影世界的事情外，对日常生活一窍不通。她笑言，「呢个就系佢由细到大畀人照顾惯嘅表现，变咗佢好似冇乜自理嘅能力。佢除咗电影世界以外，日常生活……佢冇咗自理（能力）。」刘嘉玲举例指，即使是与家中的工人姐姐沟通，梁朝伟也要透过她传话：「佢同工人讲嘢都要通过我，因为佢觉得唔好意思直接同工人讲。」

相关阅读：刘嘉玲姪仔罕现身颜值堪比明星  刘兆恩一特质深得姑妈欢心  「世界级笋盘」或继承十亿遗产

梁朝伟不懂处理生活琐事

刘嘉玲更分享了一件趣事，指梁朝伟处理生活琐事的方式与众不同。她说：「例如个灯胆坏咗，佢系唔会自己换嘅。如果你唔识换，咪打电话揾人嚟帮手啰，但佢会行埋嚟话『刘嘉玲，个灯胆坏咗呀。』」刘嘉玲直言，自己也希望得到老公照顾，但与梁朝伟相处久了，便形成现在的相处方式，「我都想『喂，灯胆坏咗』，我个老公即刻去换，我都想咁样……」她直言，自己忍受不了事情没处理好，笑言自己是「被逼上梁山」。

相关阅读：刘嘉玲重提91年输金像奖影后痛哭 张坚庭揭Do姐郑裕玲缺席内情 公开实至名归之处

刘嘉玲重提91年输金像奖影后痛哭？

刘嘉玲指梁朝伟年纪渐长更需陪伴

虽然要照顾梁朝伟的起居，但刘嘉玲认为现在的关系是「修回来的福气」。她解释，随著年纪渐长，梁朝伟愈来愈需要她的照顾和陪伴。两人经历过灿烂时光、挣扎及吵架等不同阶段，现在已有一种不言而喻的默契。

她形容自己现在是老公的「心理医生」，当梁朝伟因工作投入角色而产生负面情绪时，她需要从旁协助，将他的注意力转移，帮助他抽离角色。刘嘉玲坦言，即使自己不是梁朝伟的太太，也十分尊敬他对演艺事业的付出。

相关阅读：刘嘉玲被传30年前遭郑裕玲掌掴？二人齐揭真相 首爆被Do姐教训内情：觉得好羞耻

最Hit
中国尊｜小型飞机撞北京中信大厦 机师死亡另13人伤
01:13
中国尊｜小型飞机撞北京中信大厦 机师死亡另13人伤
即时中国
3小时前
张曦雯吴卓羲戏假情真惊爆恋情？晒新猫「冬菇」误泄蜜疑同居 二人暧昧互动早有迹可循
张曦雯吴卓羲戏假情真惊爆恋情？晒新猫「冬菇」误泄蜜疑同居 二人暧昧互动早有迹可循
影视圈
6小时前
刘嘉玲姪仔罕现身颜值堪比明星  刘兆恩一特质深得姑妈欢心  「世界级笋盘」或继承十亿遗产
刘嘉玲姪仔罕现身颜值堪比明星  刘兆恩一特质深得姑妈欢心  「世界级笋盘」或继承十亿遗产
影视圈
10小时前
世界杯2026│4分第3名肯定出线 5队锁定席位南韩危危乎 详解最佳第3名形势
世界杯2026│4分第3名肯定出线 5队锁定席位南韩危危乎 详解最佳第3名形势
足球世界
5小时前
慈心女救受困乌鸦竟缔结友谊 连日「收礼」兼有「衞队」随行
慈心女救受困乌鸦竟缔结友谊 连日「收礼」兼有「衞队」随行
趣闻热话
8小时前
长者求教凌晨北上平价路线！网民整理3大乐悠咭搭法 观塘去皇岗最平仅$8
长者求教凌晨北上平价路线！网民整理3大乐悠咭搭法 观塘去皇岗最平仅$8
生活百科
8小时前
70年代《飘零燕》童星蔡丽贞激罕现身 走过死亡荫谷化身福头老师散播欢乐 以音乐行善向往平凡生活
70年代《飘零燕》童星蔡丽贞激罕现身 走过死亡荫谷化身福头老师散播欢乐 以音乐行善向往平凡生活
影视圈
11小时前
搭的士惊喜偶遇「棒棒糖放题」 暖心司机派糖两年 打造机舱级服务提供两大神级隐藏装备任用｜Juicy叮
搭的士惊喜偶遇「棒棒糖放题」 暖心司机派糖两年 打造机舱级服务提供两大神级隐藏装备任用｜Juicy叮
时事热话
7小时前
初级大人必学！夏天蚂蚁大军杀到？达人教5个灭蚁小绝招 必学2个低成本除蚁剂制作方法
初级大人必学！夏天蚂蚁大军杀到？达人教5个灭蚁小绝招 必学2个低成本除蚁剂制作方法
食用安全
10小时前
巴黎歌剧院｜中国聋哑网红拍照霸位爆冲突 亮五星国旗维权遭全网炮轰后道歉｜有片
00:34
巴黎歌剧院｜中国聋哑网红拍照霸位爆冲突 亮五星国旗维权遭全网炮轰后道歉｜有片
即时中国
8小时前