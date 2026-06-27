梁朝伟失去自理能力？唔识换灯胆、与工人沟通靠老婆 刘嘉玲：我都想灯胆坏咗，老公去换

影后刘嘉玲日前作客郑裕玲（Do姐）的YouTube节目《The Do Show》，大谈与影帝老公梁朝伟的夫妻相处之道。刘嘉玲在节目中大爆，老公梁朝伟在电影世界外，日常生活中几乎失去自理能力，大小事都需要她帮忙打点。她表示：「佢年纪越大越需要我嘅照顾。」

梁朝伟生活大小事全靠刘嘉玲

刘嘉玲提到，梁朝伟除了专注于电影世界的事情外，对日常生活一窍不通。她笑言，「呢个就系佢由细到大畀人照顾惯嘅表现，变咗佢好似冇乜自理嘅能力。佢除咗电影世界以外，日常生活……佢冇咗自理（能力）。」刘嘉玲举例指，即使是与家中的工人姐姐沟通，梁朝伟也要透过她传话：「佢同工人讲嘢都要通过我，因为佢觉得唔好意思直接同工人讲。」

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梁朝伟不懂处理生活琐事

刘嘉玲更分享了一件趣事，指梁朝伟处理生活琐事的方式与众不同。她说：「例如个灯胆坏咗，佢系唔会自己换嘅。如果你唔识换，咪打电话揾人嚟帮手啰，但佢会行埋嚟话『刘嘉玲，个灯胆坏咗呀。』」刘嘉玲直言，自己也希望得到老公照顾，但与梁朝伟相处久了，便形成现在的相处方式，「我都想『喂，灯胆坏咗』，我个老公即刻去换，我都想咁样……」她直言，自己忍受不了事情没处理好，笑言自己是「被逼上梁山」。

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刘嘉玲指梁朝伟年纪渐长更需陪伴

虽然要照顾梁朝伟的起居，但刘嘉玲认为现在的关系是「修回来的福气」。她解释，随著年纪渐长，梁朝伟愈来愈需要她的照顾和陪伴。两人经历过灿烂时光、挣扎及吵架等不同阶段，现在已有一种不言而喻的默契。

她形容自己现在是老公的「心理医生」，当梁朝伟因工作投入角色而产生负面情绪时，她需要从旁协助，将他的注意力转移，帮助他抽离角色。刘嘉玲坦言，即使自己不是梁朝伟的太太，也十分尊敬他对演艺事业的付出。

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