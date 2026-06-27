XODIAC快闪来港办见面会 港人成员SING、LEO预告出广东歌 望进军启德开骚点名想同MIRROR合作

韩国男团XODIAC成员SING（麦骏升）、LEO（李傲贤）、LEX及HYUNSIK今日（27日）出席「X-BLISS专属时刻」限定见面会，旋风式快闪香港与粉丝近距离互动，吸引过百粉丝清晨守候排队支持。四人作为组合「美声小分队」，即席于现场演唱歌曲《Your Voice》，实力唱功让乐迷尖叫不绝；更亲自挑选粉丝上台玩游戏，竞猜团员喜爱的食物、颜色与服饰等偶像常识并送赠奖品。

HYUNSIK与LEX想试食蛋挞与奶茶

XODIAC四位成员在活动上接受访问，来自香港的SING与LEO则充当队友翻译，总队长LEX代表团员感谢粉丝为见一面特意从清晨开始等候，希望大家全程享受见面会。LEO透露仅快闪数天，今晚便会起行返回韩国，未有太多时间带队友游览，SING随即笑指：「本来想带佢哋食鸡煲！但原来行程安排咗食饭地方，最后食咗烧乳猪同烧味。」HYUNSIK与LEX则笑言想试食蛋挞与奶茶的香港经典组合。SING昨晚趁世界杯单独低调地到商场观看球赛，笑指仍被粉丝认出：「都有几位粉丝见到，有打招呼，但冇一齐影相。」

XODIAC闻施可莹离世感婉惜

香港成员SING与LEO透露公司一直有意以小组形式推出广东歌，虽然未有确实日期：「但因为最近有好多香港活动，希望可以有更多推广，然后我同LEO做一首出嚟畀大家。」SING更直指渴望在启德主场馆开骚：「我哋去韩国𠮶时好似未起好，希望可以喺度开，坐满场馆五万人！」若与香港偶像合作，SING则想与另一男团同台：「最想系同MIRROR合作，大家都系男团，应该可以擦出唔同嘅火花！」

XODIAC此前来香港宣传时，曾接受早前因癌症离世的韩语主持人施可莹（Lillian）访问，SING失落地表示知道Lillian离世消息，感到婉惜：「佢当时访问我哋真系好开心，带畀我哋好多欢乐。希望佢嘅屋企人、朋友可以度过难关。我哋都希望送上祝福。」