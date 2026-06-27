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黎姿胞弟黎婴坐轮椅现身红馆睇演出 现身场外遭人贴脸狂拍 网民闹爆拍摄者冇教养

影视圈
更新时间：21:00 2026-06-27 HKT
发布时间：21:00 2026-06-27 HKT

香港魔术师甄泽权近日在红馆举行《"Once"甄泽权穿越红馆魔术之旅2026》，获大批圈中人支持。继陈敏之、张智霖等艺人遭遇「合照党」围堵追逐后，黎姿的胞弟黎婴亦成为被追拍的对象，事件在网上引起极大回响，大批网民怒轰拍片者的行为，要求立即删除影片以示尊重。

黎婴坐轮椅低调现身红馆

黎姿的医生胞弟黎婴于2007年遇严重车祸，导致行动不便，需以轮椅代步。每逢节日，黎姿在IG分享一家人合照时，虽然会见到弟弟的身影，但黎婴鲜有公开露面。近日黎婴罕有现身，由估计是女佣的女子推著轮椅低调在红馆出现。

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黎姿胞弟黎婴罕公开露面：

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从网上流传的影片所见，黎婴穿上黄色上衣，戴著太阳眼镜，甫现身即被场外人士认出。原本仅有一人尾随黎婴拍摄，随后却越来越多人加入，更一度将黎婴团团围住，纷纷举起手机近距离拍摄。影片中，推著轮椅的女伴显得有些不知所措，只能尽力在人群中穿梭前行，而黎婴本人则全程没有太多表情，整个追拍过程充满压迫感。

黎姿胞弟非公众人物

该影片在网上曝光后，引起不少网民的强烈不满，留言谴责拍片及上传者的行为：「人家又不是艺人，不用追著人哋拍摄」、「何必一路追住人影呢，做人将心比己啦」、「咁样追住影系咪唔识尊重人？冇礼貌、冇尊重、无教养」、「有冇好影？」网民普遍认为黎姿的胞弟黎婴并非公众人物，其私生活应受尊重，又劝喻发布者「del po」删除帖文，以及「leave him alone」让黎婴静一静，停止任何形式的骚扰。

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甄泽权红馆魔术之旅遭「合照党」围攻睇骚艺人：

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