戴志伟再反击林漪娸「伸脷」指控：佢要解释 女方疑避席神隐 网民食花生求「当咀对质」

林漪娸早前接受新城广播节目《Ben同Benson「Chur」到行》访问，指控37年前与戴志伟合拍吻戏时，对方突然「加料」伸出舌头，直言：「戴志伟你记唔记得？我就记得好清楚，佢肯定虾𡃁妹啦！」戴志伟日前曾反击，指「2秒钟做到啲咩？」近日他再就「伸脷事件」回应，出席活动时强烈否认指控。他详细解释当时拍摄情况，强调自己清白，令事件陷「罗生门」！

林漪娸避戴志伟缺席活动？

近年转行从事保险业的戴志伟，日前出席一场慈善高尔夫球活动，往年林漪娸都多次参与同一个活动，但今年却「神隐」，未知是否怕与戴志伟同场。而事件中的男主角亦接受TVB娱乐新闻台访问，再次就「伸脷风波」作出回应，戴志伟重申事件已影响其声誉，幸得太太信任。他再次还原当时合作的情景：「𠮶场接吻戏呢，系10秒钟。我哋嘴唇接触系两秒钟。两秒钟已经 cut shot 喇！一 cut shot 大家离开㗎喇嘛，唔会掂㗎喇嘛。个 shot 呢已经变咗咩呢？喺后面……拍佢（背部），我喺佢前面，遮晒我块面。点可能……点可能有嘢发生？所以我……真系百思不得其解，百我希望大家睇清楚啰！即系各有各所求，佢有佢嘅要求，但我都唔希望受到伤害。因为我……我喺TVB做咗咁多年，绝对清白，所以我觉得好冤枉，或者会保留一啲追究嘅权利啦！」

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网民希望看戴志伟林漪娸「当咀对质」

戴志伟续指：「当时我哋系……全力拼搏啦，即系日以继夜都系拍紧戏，边得闲谂呢啲嘢、搞呢啲嘢呢，系冇可能嘅，真系。」至于会否找林漪娸对质，他表示：「我谂佢应该揾我啰，佢要解释啰！」而TVB娱乐新闻台亦播出当年戴志伟与林漪娸合拍《他来自江湖》的接吻戏份，供网民参考，有网民重温片段后留言表示希望看到二人「当咀对质」，更指看到播出片段，认为二人嘴唇接触不只两秒，亦有人认为如果林漪娸为炒新闻而冤枉好人，应该向戴志伟道歉。

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