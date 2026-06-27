陈茵媺为单人婚纱照惹误会致歉 陈豪赚钱全部上缴奉老婆为CEO 爆三子女用钱概念大不同

陈豪和陈茵媺（Aimee)今日（27日）夫妻档到中环出席「财富管理博览2026「财富+」星级发布会」宣传活动。早前Aimee在网上贴出单人婚纱照庆祝结婚13周年，因为陈豪冇影而传出婚变传闻。问Aimee下次上载相片到网上会否小心些，不要只上载单人照？Aimee全不知情，并即说：「很对不起，（老公要解释事件？）喺咩！我好似有写Flash Back。」陈豪说：「人们不会看文字只会看相片，我有跟他们说周年庆祝我们是一齐，但他们不相信。」Aimee笑言：「下次我在相片上写Flash Back。哈哈！」二人又分享理财心得，陈豪表示，男主外女主内，老婆就是家中的CEO，他说：「男人赚钱，将钱全拿返屋企给老婆，句号。哈哈！」掌握家中财政大权的Aimee指，大部份花费用在3个子女身上，最重要取得平衡，她表示，子女要学好东西，又要食，有时要去旅行。始终有3个小朋友，因此管理家中财政必须要考虑得谨慎，也要考虑储蓄成份，不能只顾花钱。

Aimee跟子女学中文

谈到小朋友兴趣，Aimee指长子虽已届中一阶段，但仍在摸索学习方面的兴趣，她说：「当然有学习紧数学和中文，这些是妈妈我的兴趣，我中文好叻，哈哈！（中文欠佳令你有遗憾？）对，所以想他们中文好些。」她笑指自己已很努力，但仍有很多中文字未学懂，因此希望小朋友在语文基础上要打好。兴趣方面，陈豪透露长子近日学打冰上曲棍球，女儿刚刚面试学音乐剧，他说：「又唱又做戏。（唱歌，超越你？）我攞过奖呢！哈哈！（平日会在家中模仿你做戏？）其实没法模仿，我跟女儿说尤其做歌星，你有几多胆识在几多人面前唱歌，你唱得好的话你胆色就越大，越多人听的话你便会越享受，是一种自信心的表现，看你肯下几多苦工和时间训练去提升技术。」

陈豪夫妇一直灌输应使得使

现时子女已经长大了，问到可有将自己的旧作品给他们欣赏？二人均表示，没有，现在长子开始爱看外国的警匪片及一些动作和枪战片，Aimee指，迟些便可以看爸爸的警匪片了。陈豪感到孩子们将来钟意什么也好，自有他们的世界，作为家长的会鼓励他们寻找自己的梦想，但最重要是钟意那件事便要咬紧牙根去做。至于小朋友们的理财观念，Aimee表示，一直有灌输应使得使，不可以一次过将钱用尽，购买每件物品之前都要考虑，但三个孩子各有不同的理财概念。陈豪即时分享三个孩子的用钱概念，长子很悭，很钟意格价，会选择性价比最高的购买，不过Aimee则说：「站在他身边，等他盘算真的要等很久。」陈豪指，二子比长子更悭，他的概念就是最平，有时因为平买了很多东西回家没用，便变成垃圾，但他主力是储钱，Aimee透露，二子曾问过她，可否用自己的利是钱来做定期存款投资。女儿则是一个有钱便花光的人，不过Aimee解释，女儿是一个不会谂便使了先，但她很好，会用钱买东西给哥哥一起吃，但她花光钱之后便会不开心，陈豪则说：「女儿的做法，正正是看到我们生活在这世界最紧要开心。哈哈！」

陈茵媺自认保守派主力定存

问到Aimee的投资取向？她表示，自己是个保守的人，会将钱投资在定期存款收息会较好。问她可否透露生日及结婚周年时老公送了什么礼物给她？Aimee笑言：「不说给你知，（买了一个很贵的手袋给你吗？）不讲了，其实不是一定要买东西，他工作那么忙没有时间，可以一起吃一餐饭或有私人时间已经很难得。」问他们今年可有时间二人世界旅行？陈豪表示，拍完剧之后便会。