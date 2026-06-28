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徐荣细女「包包」小学毕业！萌爆BB变身甜美气质少女身形高䠷 舞技超群获赞最强星二代

影视圈
更新时间：09:00 2026-06-28 HKT
发布时间：09:00 2026-06-28 HKT

TVB男星徐荣与太太Kathy（陈念慈）结婚20年，育有大仔徐朗（Karson）和细女徐心怡（包包），多年来徐荣悉心栽培一对子女成才，大仔徐朗曾到英国入读足球学校，现已为港超大埔的职业足球员，女儿徐心怡小时候曾客串处境剧《爱．回家》饰演「马家好」，越大越标致的徐心怡自幼热爱唱歌跳舞，成功考入以收生严格著称、有星二代「演艺摇篮」之称的YS韩国偶像学院，赢得不少奖项。

徐荣细女徐心怡小学毕业

不经不觉，徐心怡已经小学毕业，徐荣日前贴上与太太出席女儿毕业礼的相片并说：「包姐，小学毕业了，眨吓眼又去人生另一阶段，继续加油，探索人生，屋企三个最强后盾，永远支持您。」踏入青春期的徐心怡长高了不少，外貌亦有萌爆的「马家好」BB蜕变成一位甜美、活泼且多才多艺的少女，举手投足都渐显少女味，深得网民喜爱。 

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徐荣积极开拓财路吸金

入行28年的徐荣先后拍过不少剧集，从最初没有对白的死尸、村民等闲角做起，凭「将配角当主角演」嘅态度，一步步成为深受观众喜爱的实力派演，但始终演艺圈生态转变，单靠拍剧收入不稳定，所以徐荣一直积极开拓财源，早年曾经营补习社，但因疫情惨蚀六位数离场，近年决定东山再起，投资超过百万元与友人在红磡合资开办「声滚乐」火锅店。徐荣为了家庭过著极其节俭的生活，他将所有收入和积蓄，全数交由太太管理，用作家庭开支、营运火锅生意及其他投资，对儿女的栽培从不手软，儿子徐朗自小对足球有兴趣和天分，徐荣在儿子五岁时，送他加入杰志青训，十岁后加入港队，2020年远赴英国于私立寄宿中学Bede's Senior School留学，每年学费高达四十万港元，在2024年学成后正式加盟港超联当上职业球员，徐朗的暴风式身高成为焦点。徐朗曾感激爸爸支持他做喜欢的事：「我知道好多父母都唔支持仔女踢波，只系想佢哋专注学业，但系我爸爸好支持我，多谢佢送我去外国踢波。」徐荣亦曾说：「我重视佢喺过程中有冇努力，而非取决于成绩。就算佢最后唔可以靠踢波赚取丰厚收入，但最少曾努力奋斗过。」

徐荣着紧管教子女

徐荣女儿徐心怡只有一个半月大时，曾在《爱‧回家》饰演徐荣的孙女，徐心怡成了广告商爱用的星B，由几个月大到四岁拍了大量广告，徐荣一直很着紧对子女的管教，不想他们成了众人焦点：「我佢哋讲，唔好以为自己很特别，或者可以乜嘢优待。」后来徐荣安排女儿入读为居港的挪威人而设的挪威国际学校，该校以基督教培养学生良好品格为重，课程采用国际小学课程（The International Primary Curriculum, IPC），提倡自主学习、重创意，徐心怡自小对跳舞甚有天分，徐荣又安排她到韩国一级偶像学院YS香港分校，全面接受韩国正统K-pop培训，徐荣曾又大赞「包包」舞技很专业：「我只可以教佢啲表情管理，佢正式跳舞都系3、4年，虽然佢系好钟意同埋有恒心去练，但讲到入行，都系等佢大个之后自己决定啦！」徐荣曾坦言为了栽培一对子女，不惜花费逾500万港元在他们的学费及兴趣培养上，堪称「廿四孝好爸爸」。

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