陈敏之红馆外遇「合照党」死缠烂打惊险直击 嬲爆发文「咁样好唔乖」张智霖靠一招甩身

香港魔术师甄泽权日前在红磡体育馆举行《"Once"甄泽权穿越红馆魔术之旅2026》，吸引大批圈中人捧场，同时引来被称为「合照党」的人士，在红馆门外追捕艺人索合照。当中陈敏之遭「合照党」到围捕，引发追逐风波的影片在网上疯传，掀起网民热议，连带入场睇表演的张智霖，也受到关注。

陈敏之被「合照党」追出马路

近日Threads上流传多条影片，见到身穿全白服装的陈敏之，日前到红馆欣赏甄泽权的魔术表演，入场时已被在场的「合照党」拍摄，当陈敏之离场时，一直边行边讲电话，但「合照党」似乎未有理会，紧跟随在陈敏之身旁及后方，当中一名身穿蓝衫的女子尤为积极，手持带补光灯的手机，不断要求陈敏之合照。

陈敏之其后疑为避开「合照党」，已移步至马路边，但「合照党」仍未罢休，更跟随陈敏之打斜横过马路，场面相当惊险。陈敏之过马路后最终停下脚步，与众人分别合照，才顺利离开红馆外范围。

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陈敏之吓到发文呼吁安全

影片在网上疯传后，陈敏之今日在Threads上连发两帖文：「好多朋友睇完呢条片问我有冇事，觉得我好惨。我想讲有人喜欢我，揾我影相我会好开心亦都好乐意合照！但系你哋下次唔好咁危险，跟住过马路，虽然当时系绿灯，同埋我真系讲紧电话，大家要小心注意安全。」陈敏之再略带不满补充：「我系有同你哋影相，但系影完一张就乖乖地到下一个，你哋影完一次又要再影，咁样好唔乖。」可见陈敏之对追逐行为大感无奈。

张智霖态度亲民显无奈

当晚同样到场支持甄泽权的张智霖（Chilam）亦遇到一样情况，见到张智霖被「合照党」认出后，大方停步合照。而追捕陈敏之的蓝衫女子影完相后，又要求「开灯再补一张」，张智霖虽然面露无奈，但仍保持亲民态度，满足对方要求后才离开。

不少网民对「合照党」的行为表示反感「成班人好恐怖」、「感觉好无奈，行咗咁耐仲死跟住」、「前世未见过明星咩」。有网民更认出片中追逐陈敏之的蓝衫女子，之前已多度追拍其他艺人，似乎是职业「追星族」。

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