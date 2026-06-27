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Anson Lo31岁生日Pop-up Store观塘apm开锣 多个打卡位隐藏彩蛋增惊喜 5岁小神徒带手写卡现身爆偶像暖心举动

影视圈
更新时间：17:45 2026-06-27 HKT
发布时间：17:45 2026-06-27 HKT

为了庆祝「教主」卢瀚霆（Anson Lo）在7月7日31岁生日，卢瀚霆国际后援会在6月27日起至7月10日于观塘apm举行《Anson Lo & Santos -  【Amour ♡ Love】 Popup Store》，场内除了有多个位置供神徒（AL粉丝暱称）的打卡位，包括生日蛋糕、心型装置等，当中亦有不少彩蛋，包括一张AL靓仔相，当有闪光灯时，就发现教主在相中写了「Stay focused and Stay with me」，而喇叭装置，就有教主唱生日歌，除此之外，今年也增设一个2米高的卡通版Little Anson 与神徒互动和合照，而每年AL亦会写家书给神徒，今年亦不例外，AL在家书中表示又来一年一度最高兴的日子，开心今年在大家陪伴下作出很多新尝试及两次推出了双单曲，「希望你们喜欢。谢谢你们每一位每天不分昼夜支持我、担心我、陪着我、疼爱我 让我在即将来临的下半年继续好好工作报答你！生日快乐！I LOVE YOU：）」

Anson Lo限量精品收益全捐慈善机构

场内亦有不少限量纪念品售卖，包括「教主发声发光键盘」、「亚加力装饰镜」、「Little Anson x Pilot笔连笔袋套装」及「好好吃饭套装」等，而后援会今年亦会与多年来为长者提供就业机会的社企「银杏馆」合作推出「手工蝴蝶酥」，帮助支持长者就业计划，而蝴蝶酥更藏有2张随机款式的Anson Lo神徒专属小卡，而所有Popup Store发售的纪念品收入扣除成本后，将以「Anson Lo卢瀚霆」名义拨捐本地慈善机构，包括「大树下善待动物庇护站」及「香港儿童慈善基金会」等。

AL自律性格令神徒有推动力读书

今年15岁的神徒Nanette表示由小学开始已喜欢AL，至今已有7年，而今年已是第五年参与生日应援活动，她表示喜欢AL是因为觉得他很自律，令自己也有推动力去读书，又指给予自己很大的力量，家人亦很支持自己喜欢AL，问到今年购买纪念品花费了多少？她表示$3000多，因知道是扣除成本后做慈善，所以也很支持。至于今年5岁的卓乐曾跟AL拍过《Charisma》MV，他带同手写的生日卡到场，当中更画上「I ♡ U」，他指与Anson哥哥合作，觉得对方很好人，也有请他食朱古力，好想跟AL讲好挂住他。

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