傅颖自爆得罪TVB真相 为指控罗子溢家暴道歉属被迫：我冇做错 称与Cookies成员不是朋友

前女子组合Cookies成员Theresa傅颖（现名傅宝谊）近年将事业重心转往内地，并积极经营社交平台直播带货。近日，她在小红书发布影片，谈及过去在香港发展的辛酸史，大爆自己曾因同事失职而「被迫」得罪电视台，更惨遭当时的经理人公司设局解约，被索取巨额赔偿。另外，她近日亦接受TVB节目《Star Talk》访问，谈及与Cookies其他成员不和传言，坦言大家不是朋友。傅颖更表示当年被公司迫公开道歉，而她最为人熟知的公开道歉场面就是2011年为自爆被前男友罗子溢（前名罗仲谦）家暴及背叛一事，她在《Star Talk》访问中重申自己当年是讲出事实，她说：「当我觉得自己冇做错嘢，讲咗个事实出嚟之后，我公司迫我出嚟道歉，呢件事令我觉得『三观粉碎』。」

傅颖得罪TVB懵然不知

傅颖在影片中回忆，初出道时因人生经验不足，待人处事不够圆滑，影响事业发展。她更重提当年得罪大公司的传闻，直言该公司就是TVB。傅颖解释，事件源于当时唱片公司的一位同事，该同事负责与TVB接洽，却为了赌波而多次推搪TVB提出的访问邀请。

傅颖对此毫不知情，结果在无意中得罪了对方。她说：「（TVB）他们会觉得我好像……你是高高在上吗？但我根本就没有收到这个通知。」这让她被贴上「耍大牌」的标签，形容这次经历对她来说很震撼。

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傅颖遭设局负面新闻缠身

傅颖更透露，当时的经理人公司甚至会主动为她安排负面新闻，更被迫道歉。她引述公司当时的说法：「他说，因为你可以扛得住啊，公司的A跟公司的B，他们都不可以有这些负面新闻，但是你可以，你能承受。」这让当时年纪尚轻的她难以理解，感到十分生气。

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更具戏剧性的是，傅颖忆述在24、25岁时与一家公司不愉快地分开的经历。当时公司向她表示将放弃发展，傅颖天真地提问能否提前解约，对方爽快答应。岂料翌日报纸头条便指她得罪公司，将被无条件解约，随后更收到律师信，指控她毁约并要求巨额赔偿，让她晴天霹雳。傅颖坦言：「我当刻是觉得，（以为）遇到了心软的神，他们真的很深明大义。结果就第二天，我就收获到一份报纸的娱乐版的头条……然后我现在的公司就要无条件跟我解约。」

傅颖曾指旧爱罗子溢动粗？

傅颖30岁决心离港发展

经历种种挫折，傅颖在30岁那年，即合约提前五年结束时，决心离开香港的娱乐圈。她表示：「我就觉得，我可能不太适合在这个圈子里面，不如我就放弃吧。」如今事过境迁，傅颖已能淡然面对过去的风浪。她认为，正是这些不论好坏的经历成就了现在的自己，并将其视为成长的养分。移居内地后，她转战直播带货，学会站在消费者角度思考，心态与视野都与以往大不相同，迎来了事业的第二春。

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傅颖认与Cookies队友非朋友

而近日傅颖亦接受TVB节目《Star Talk》访问，谈及多年来与Cookies其他成员的不和传言，她直言不讳地坦白承认大家「不是朋友」。她被问到为何缺席邓丽欣的演唱会未能促成 Cookies 合体一幕，傅颖坦言，虽然曾经也想过要参与，但当中有太多复杂的细节，包括联络方式、沟通问题，以及要面对多年没有联系的人，让事情变得困难重重。她直言，如果将所有枝微末节都公诸于世，场面会「很难看」。她表示：「其实冇乜点揾啰，大家本身已经唔系朋友，我讲得好真实，因为我哋真系同事……而呢个同事（关系）只系一年、两年时间，之后就冇乜交集。」

傅颖重提「被迫道歉」创伤

此外，她亦在访问中重提当年「被迫道歉」的往事。回顾傅颖最令人深刻的公开道歉事件发生于2011年8月。当时她自爆遭前男友罗子溢（前名罗仲谦）家暴，并指控男方一脚踏四船，因在未经经纪公司批准下私自向传媒爆料，事后她与罗子溢同属的星皓经纪公司为此召开记者会。傅颖因未与公司沟通好导致事件失控，在记者会上公开致歉，并承诺日后发生任何事情都会先与公司商量。在《Star Talk》访问中，她再重申当年自己是说事实，指当时的公司迫她公开道歉：「最深刻系，当我觉得自己冇做错事，只系讲出事实之后，我公司迫我出嚟道歉。」她坦言，这次经历对她来说是毁灭性的，「因为呢件事会令我觉得『三观粉碎』……原来呢个世界系可以黑白颠倒。」傅颖表示，在自己坚信正义与事实的情况下，却被公司强迫低头认错，这次经历对她的价值观造成了巨大冲击，是她演艺生涯中所受过「最大的打击」。

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