刘家荣儿子刘永健忘地址爆粗公审银行遭狠批急删片 狂踩香港落后：台湾素质系最好

已故一代洪拳宗师兼著名功夫片导演刘家良侄仔、曾有TVB「御用二世祖」之称的刘永健，近年转战内地饮食界发展，虽然淡出幕前多年，但依然在小红书和抖音等社交平台相当活跃，不时分享生活点滴，试过在小红书拍片大呻老板唔易做，遭员工当面发脾气兼劈炮，引起网民热议。日前刘永健在小红书拍片怒轰银行，因留言几乎一面倒狠批，最后急急将影片下架删PO。

刘永健爆粗狂轰银行职员踩香港落后

刘永健在影片一开始已经爆粗狂轰银行职员，事缘他的银行卡到期，当日一早去了银行更换，办理期间女职员要求他核对当初登记的英文地址，但刘永健表示因早已搬迁，未能提供完整的旧地址，被女职员以「系统资料必须一字不差」为由拒绝，刘永健称可提供身份证亦不得要领，结果怒火中烧的刘永健说：「有好多人话香港服务态度唔好，香港落后，我亲身感受到。我去台湾，我敢讲全中国，台湾素质（质素）系最好。」影片引起网民热议。

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刘永健炮轰银行职员不懂变通

声称要嬲爆要发泄的刘永健在影片中炮轰银行女职员不懂变通：「我讲中文地址畀佢，佢话唔得，因为我𠮶阵填嘅系英文地址，OK，呢个系冇错嘅。我就略略噏咗英文地址，但系唔系详细。佢话唔得，一定要正确，入面显示乜嘢，一粒字都唔可以错。咁我话我唔记得，我畀身份证你啊。佢话冇用，唔得，一定要地址。如果唔系就换唔到卡。我话可唔可以唔寄畀我，我四日后返嚟呢个支行（分行）。𠮶个女职员话唔得，唔可以摆喺度。我话我移咗民，唔系喺香港住㗎，我冇咗现有嘅地址，佢冇办法，寄唔到。我话即系冇用啦。我话我张香港身份证嚟做咩？香港身份证系做咩？身份证系要证明你嘅身份啊嘛。原来而家系唔需要睇身份证㗎啦，净系要你个地址，同埋呢一位女职员系完全冇谂过点样去帮呢一位客人去解决问题。」后来有另一位男职员接待：「呢位男职员嘅态度好好，佢真系好用心去帮助我点样去解决到呢个问题，但系冇办法，你嘅银行制度就系咁，冇得变。」

刘永健越讲越嬲批评香港落后

刘永健越讲越嬲，竟然批评香港落后：「我以前好相信香港银行呢个体系好好，但系点解佢会变成咁样嘅呢？即系有身份证都系冇用嘅。即系你要我取消你个户口先至得，系咪先？即系我会觉得你作为一个服务性行业，你要想办法去帮助到你嘅客户啊嘛，啱唔啱啊？你客户而家唔系香港住，喺第二度住，呢张银行卡你就唔可以再用㗎啦？唔可以有返张新嘅银行卡㗎啦？我觉得好奇特，即系、即系我好嬲，我好爱香港呢个地方，点解会变成咁样㗎？所以你唔好话，有好多人话香港服务态度唔好，香港落后，我亲身感受到。我去台湾，我敢讲全中国，台湾素质系最好。我去咗好多次台湾，但每一次去到去台湾，佢都系畀你感觉到佢嘅服务好。你一落飞机，啲人就对住你笑，服务好，市民好，你唔识路问人，佢会带埋你去㗎。如果唔系好远嘅地方，佢带佢会带埋你去。唔知点解香港会变成咁。而家，我心痛。冇嘢嘞，多谢你哋听我讲。」

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刘永健几乎一面倒被网民狠批

影片在网上疯传，刘永健几乎一面倒被网民狠批，有人说：「系你自己问题，自己住嘅地方连地址唔记得？唔记得英文，连中文地址都唔记得？有中文地址可以翻译成英文。」、「搬咗或者移咗民自己冇改地址，又唔记得个旧地址，又冇攞新嘅住址证明来改地址，跟住XX人。」、「你讲得啱香港好落后，你快啲走啦。」、「𠮶个职员都好尽责㖞，佢都系保护个客户啫，而家有好多骗案。」、「移左民？外国？ 内地系外国？」、「又话好爱香港 跟住又走去移民？」、「银行双重认证不嬲都有！ 你最初嘅英文地址， 填返系一模一样。 银行根本冇错。 只系核实程序上必须要。 正如你签名唔对就算系你本人佢都要求你再签啦。」、「呢个好笑嘅小红书赞台湾最好。」、「大家系咪无睇到最后， 佢系话香港唔好但台湾好好。」、「一间银行，做嘢梗系要稳阵啲㗎啦，如果咁轻易就揾张卡畀你，啲资求求其其对，问心𠮶句，你睇见咁都未必会信心啦系咪啊？」、「间银行服务唔好就话香港落后，思想完全冇逻辑。」最后刘永健急急将影片下架删PO。