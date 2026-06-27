Katy Perry推新歌《Watch It Burn》暗黑回归 MV变「半人半蝎子」获乐迷好评 狂埋彩蛋控诉前度奥兰多

美国乐坛天后Katy Perry前年推出专辑《143》却引来劣评如潮，主打单曲《Woman's World》甚至未能跻身Billboard细碟磅前50名。事隔2年，Katy挟着新歌《Watch It Burn》强势回归！周四发布该新歌MV后，其火爆愤怒兼恐怖的拍摄手法更大获乐迷好评，有粉丝甚至在MV中找出大量跟其旧爱奥兰多布林（Orlando Bloom）有关的彩蛋，疑似「凭歌寄意」，向前度作出控诉。

Katy Perry宣告「把自己放第一位」

在《Watch It Burn》这首歌中，Katy唱到她通过告别一段长久的感情来重获新生，歌词写道：「今晚就是今晚，我点燃一根火柴，把它用力扔到身后，我要试着原谅和忘记，点燃一支香烟，看着它燃烧」、「我会得到我应得的……我终于把自己放在第一位了」，单看歌词已觉字字是不甘和怨怼。MV剧情则描述Katy一开始被囚禁在医院中，她伺机抢车逃脱，途中她已变成一只半人半蝎子的生物，并驱车往闹市中大肆破坏。她首先放火大烧报摊，粉丝发现报摊摆满向「阿尔法男」（爱话事、自信且侵略性强的男性）致敬的杂志，杂志名称叫《阿尔法》（ALPHA）、《煤气灯》（GASLIT，这里暗示Gaslighting媒气灯效应，意指以心理操控别人，令受害者产生自我怀疑）；杂志的标题则是「5种方法来武装你的无能」、「她根本没在听」、「如何激到你的伴侣发癫」。最妙是其中一本杂志的封面，跟奥兰多早年拍下的《DETAILS》杂志封面颇为相似，封面男模样貌亦有一、两分似奥兰多。更抵死是有杂志写上封面男模名叫Jersen Turner，名字灵感疑似来自奥兰多在《魔盗王》系列中的角色Will Turner。

而且有粉丝发现MV中Katy所驾驶的越野车型号，跟奥兰多一款心爱越野车的型号为主要竞争对手，更是认证了今次Katy摆明针对奥兰多！另外，被破坏的街上有一间古董店名为「时间会证明一切」，店内电视萤幕上显示着「突发新闻：不要轻信你听到的一切」，旁边还有一个写着「读懂新闻标题背后的含义」的标语，看来是Katy想澄清之前有关她的流言蜚语。