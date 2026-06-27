刘嘉玲重提91年输金像奖影后痛哭 张坚庭揭Do姐郑裕玲缺席内情 公开实至名归之处

刘嘉玲日前作客郑裕玲（Do姐）的YouTube节目《The Do Show》，两人重提1991年香港电影金像奖的影后之争，引发网民讨论。当年郑裕玲凭《表姐，你好嘢！》击败凭《阿飞正传》成为大热的刘嘉玲夺得最佳女主角，惟当晚郑裕玲缺席，改由导演张坚庭代为领奖。对此，张坚庭近日在社交平台发文，揭露当年郑裕玲缺席颁奖礼的内情。

张坚庭爆郑裕玲缺席91年金像奖内幕

张坚庭在社交平台发文表示，当年业界普遍认为刘嘉玲胜券在握，因喜剧女主角在颁奖礼上较难获奖。他透露郑裕玲曾询问胜出机会，由于赛果高度保密，加上面对另外三位对手张艾嘉、张曼玉及巩俐同样实力强劲，她评估自己胜算偏低，故选择继续工作。张坚庭坦言若早知赛果，必定会叫对方请假亲自领奖，并对她未能上台接受荣誉感到可惜；同时他高度赞扬郑裕玲的演技与身体语言，「我把剧本交到她手，只是开了一次会，严格来讲不是剧本围读的会（大多数场面仍然在埋头苦干中），谂住到现场再执生指导，点知睇佢演出第一个镜头之后，我几乎冇执过她的演出，那种身体语言确实好难在香港女演员重生了。俱往矣，旧事重提就30多年了。」

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刘嘉玲为当年落败感失落

关于这段往事，刘嘉玲在节目中坦承当年落败后感到失落，更因幕后人员安慰而当场落泪，但她亦认同郑裕玲获奖是实至名归。郑裕玲则解释，当年外界一直指大热是刘嘉玲，加上为了赶拍新戏才缺席当晚金像奖。此外，两人在节目中亦亲自为流传多年的「片场掌掴」不和传闻作澄清，罕有谈及了当年的合作点滴。

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