吴卓羲张曦雯传拍拖丨吴卓羲被封「花旦杀手」 激吻官恩娜、传获阿佘赠车 张馨予床照最轰动

现年46岁的吴卓羲（Ron）外表帅气不羁，又保养得宜，在圈中素有「花旦杀手」称号。今日（27日）有消息指吴卓羲疑跟张曦雯戏假情真，因一只猫泄露新恋情。吴卓羲入行26年来，感情生活可谓多姿多采，绯闻对象多达12人，涵盖中、港、台甚至马来西亚的女星，当中不仅有同剧花旦、歌手及港姐，情史相当丰富。

官恩娜暗指男方花心

吴卓羲于2004年拍摄剧集《酒店风云》时，与同剧的官恩娜传擦出爱火，二人被传媒拍到在车厢内激吻，又有指官恩娜曾在吴卓羲屋企过夜，地下情维持两年，惟双方未有认爱。官恩娜曾在微博大吐苦水：「今天看新闻，才知道世人终于知道真相了！我也爱过疼过，最终是受伤离场！还曾经被误会拿爱情做宣传，It was really hard for me！」疑暗指吴卓羲花心。

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吴卓羲12段精彩情史逐个数：

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佘诗曼传送逾200万名表跑车

吴卓羲2006年拍摄《岁月风云》时，与佘诗曼传出姊弟恋，有传获佘诗曼豪送价值20万的名表，以及200万跑车，被指是「软饭王」。不过吴卓羲急急澄清，自嘲作为新人高攀不起对方，只是朋友关系。

江若琳马赛两段情称兄道弟

而吴卓羲与佘诗曼传绯闻期间，又因与江若琳合作《学警狙击》爆出三角恋，吴卓羲以「称兄道弟」来划清界线，直指双方不过电。吴卓羲与马赛于2009年合作《女王办公室》，翌年传出拍拖消息，但二人否认关系，马赛指男方在开工期间对自己悉心教导，用「师兄」称呼吴卓羲。

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张馨予宣示主权逼高调认爱

吴卓羲最为轰动的一段情，要数有「苏州第一美女」之称内地女星张馨予。2011年张馨予突然用吴卓羲的微博帐号上载自己的床照，并配以简体字发文，女方此举疑有意「宣示主权」，事件震惊全城。吴卓羲事后大方认爱，又维护爆出负面旧照的张馨予，但二人高调相恋仅一年便分手收场。

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徐子珊传遭吴卓羲女友闹爆

吴卓羲与张馨予交往期间，又因与徐子珊拍摄《法证先锋3》时，拍摄多Take吻戏而闹出绯闻，有指当时身为正印的张馨予即时越洋「𥄫实」，甚至亲自打电话大闹徐子珊，吴卓羲与徐子珊的绯闻无疾而终。

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「吴卓羲老婆」李元玲隔空开火

吴卓羲2012年与马来西亚「钢琴女神」李元玲的短讯对话曝光，有传女方以「吴卓羲老婆」自居，却遭吴卓羲斩钉截铁否认，直指「见过几次面就系女友简直系天大笑话」，吴卓羲的言论惹来李元玲反击，直斥男方不断主动邀约，事后却偷食兼扮委屈。

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梁靖琪鸳鸯戏水酿离婚导火线

吴卓羲同年在三亚拍摄《冲上云霄2》时，与当时已婚的梁靖琪被拍到在泳池夜潜鸳鸯戏水，状甚亲暱。吴卓羲之后强调与梁靖琪仅属兄妹关系，但事件引起轩然大波，更有传因此酿成梁靖琪离婚的导火线。

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吴卓羲传对傅嘉莉展开追求

吴卓羲在2013年拍《冲上云霄II》期间，被指向同剧的傅嘉莉展开追求，女方更「甜蜜默认」，大赞吴卓羲是「笋盘」，令绯闻甚嚣尘上。不过吴卓羲否认恋情，强调自己「没有这种福气」：「我讲了很多次，她不是我女朋友，只是朋友，我们没拍过拖。」

吴卓羲李沁传因戏生情

吴卓羲近年转战内地发展，2015年与内地女星李沁合作《幸福归来》时传绯闻，二人在剧中饰演情侣，有指因戏生情，不过双方都否认拍拖。

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吴卓羲视刘心悠为理想型

吴卓羲2018年拍摄电影《再见．女人街》与刘心悠合作，因女方的广东话不标准，吴卓羲大赞刘心悠好得意，又公开互称「BB」。吴卓羲曾在访问中大爆「心悠BB」是其理想型，如小鸟依人般温柔。而刘心悠亦大赞吴卓羲好Man，好有安全感，不过二人的绯闻最后不了了之。

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吴卓羲携家人支持菊梓乔

吴卓羲于2021年在微博突然标注歌手菊梓乔（Hana），随后又毫不避嫌带家人现身撑菊梓乔的除夕跨年骚，并霸气反问记者：「我嚟得仲怕咩？」令二人的暧昧关系浮出水面。之后菊梓乔被拍到驾驶平治跑车前往吴卓羲位于深井的豪宅，并逗留至深夜。随住菊梓乔于2024年传暗挞ERROR成员保锜后，与吴卓羲的绯闻告一段落。

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吴卓羲张曦雯传戏假情真：