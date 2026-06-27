刘沛蘅被奖座砸中成面血 怕毁容医院不断大哭 黄淑蔓望28岁前登上红馆开骚

刘沛蘅（Hilary）、黄淑蔓（Feanna）于活动上受访，Hilary上周于家中意外被奖座砸中，几乎破相令粉丝震惊，她请外界放心，伤口已在复原当中，但亦即场还原事发过程：「我喺书架下面玩紧电话，突然个奖跌落嚟，我当堂成面血！以为自己毁容！」幸好当时有家人在场，马上尝试止血与冰敷，并立刻送院救治：「伤口有3.5cm长，冇数缝几多针，但要分三层缝针。依家过咗一个礼拜已经拆线，基本上唔痛，如果拉扯到感觉就好似损咗咁。」表示奖座原来来自节目《胶战》，只是节目里获得的最佳主持奖，「凶手」则是一对双胞胎小猫，但由于分不清两猫样貌，因此没有发怒。

刘沛蘅被护士一举动超尴尬

Hilary透露幸好受伤未有重大工作，因此没有影响演出机会，但距离完全复元仍需要时间：「好彩头发遮得到，要一两年先会冇疤痕。本身半边面瘀晒，好彩散到瘀！」Hilary表示以目前医疗科技不担心会永久留痕，无奈地笑指：「唉！真系无啦啦整挞瘌！」却自爆另一件尴尬事件，在入院后因害怕毁容不断大哭，护士为她止血同时默默拭去眼泪：「我系咁喊，心谂死啦毁容喇！最后情绪稳定返，护士先话佢认得我，好尴尬！」

黄淑蔓练声乐片疯传

刘沛蘅与黄淑蔓同月同日生日，Feanna庆生时分享一段七情上面、练习声乐的片段引起疯传，她笑言是唱声乐基本表情：「感谢粉丝好善良冇放大我个样！（有更多珍贵片段？）呢条已经最高清最夸张！但我畀化妆师睇完，系咁狂笑，笑到我冇晒自信，但系都照分享啦。」Hilary则大赞Feanna其实素颜与化妆都没有分别。谈到生日愿望，Feanna希望平安健康之余，渴望实现多年来想登上红馆的愿望：「十几年前已经许愿！（有入纸申请？）要睇公司安排，想有自己嘅个人骚，一步一步慢慢嚟。已经由21、25岁到27、28岁，希望28岁上到红馆，唔得再慢慢推迟。」