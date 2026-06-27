傅明宪book定餐厅支持下月开放宠物入内 8月出发非洲探访大猩猩 挑战原始森林密切监察伊波拉疫情

傅明宪（Gigi）、刘沛蘅（Hilary）、黄淑蔓（Feanna）、徐㴓乔、陈苇璇及曾傲棐今日（27日）出席「SPCA x HKJC爱协猫猫夏日祭」开幕礼，Gigi携同爱犬琪琪（Kiki）与现场一众猫狗互动，向社会大众推广对猫只福利的关注。傅明宪受访时坦言光阴似箭，担任爱护动物协会会长已经长达23年，乐见社会不论在意识及法例上对动物权益大增，更对7月9日起1000间食肆允许动物进入处所室内措施感期待，认为将为市区面貌带来重大改变，自己亦会在实施首日亲身支持：「已经打电话预约紧餐厅，连续九至十一号都想去！因为我有只15岁嘅老狗心脏有事，佢喺室外会顶唔顺。」

傅明宪已聘护林员带路

在本地动物权益外，傅明宪透露将于8月底与两位好友出发往非洲卢旺达探访大猩猩，旅程超过一星期，需要深入崎岖难行的原始森林：「已经聘请护林员为我哋沿路用大刀开路去揾，一来黑猩猩系野生，二来要揾银背大猩猩，揾到族长就揾到成个家族。唔系好刺激，我睇咗好耐纪录片。希望可以近距离见到，再等佢哋行埋嚟接触。」然而Gigi表示对旅程亦有所担心：「因为有伊波拉疫情，疫区跨越刚果、乌干达，有红色旅游警示，同大猩猩栖息地有重叠。」将密切留意疫症控制事态发展。