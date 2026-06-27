「导弹咪神」白云真空侧露好身材 上围尺寸拍得住「初生B头围」 曾因一事被嫌核突？

曾在TVB综艺节目《五觉大战》中担任神兽天使「讲唔猿」的白云，虽然在2020年1月离开TVB结束8年之宾主关系后，白云的曝光率未有比在TVB工作时期还要高，皆因白云的傲人丰满上围一直受网民关注，而她又不吝啬在网上大派福利。

白云晒「初生B头围」傲人上围降温

近期本港持续受高温天气影响，酷热天气警告现正生效，高气飙升至34°C以上，日前白云走再出动为网民消暑，她在IG贴上一身张身处露台的相片，白云内里真空，只她上吊带牛仔裤，从侧面看完全无法包复住她犹如「初生B头围」的傲人上围，身形丰腴饱满，S形曲线非常明显，为视觉带来「致命性」冲击力的感觉。

相关阅读：前TVB「咪神」白云挑战尺度解放好身材 姿势大胆引人遐想网民问：准备进军AV界？

白云导弹级身材屡次惹来两极声音

白云的导弹级身材一直都是网上热话，屡次惹来网民两极的声音，她曾多次公开表达不满外界因其身材而对她进行批评、限制或性骚扰，她强调女性拥有身体自主权，不应因为性感打扮而遭受污名化。白云亦曾自爆因胸大被朋友攻击而自卑：「真系有啲女仔friend，或者有啲人会咁讲，『你个胸太大，所以好核突』，或者话『你咁嘅身形系唔靓嘅』，我𠮶阵时会系觉得自己唔靓，但系而家我有自信，我觉得所有女人都系靓嘅，只要你自己觉得自己靓，每一个人散发出嚟嘅性感魅力都唔一样，譬如有一啲人系眼神好有魅力，有一啲人系有体香嘅，有一啲人系讲嘢好智慧嘅，咁你接收到嘅人就唔同㗎啦！」

白云曾与前港男江俊霖有过一段婚姻

白云曾与前港男江俊霖（Kelvin）有过一段婚姻，他们在2016年正式结婚并于在洲际酒店 筵开38席，江俊霖毕业于哈佛大学 建筑系，其家族据传坐拥逾二亿物业，被外界视为富二代「笋盘」，可惜二人在2022年4月媒体惊爆两人已在2021年分开，曾有指导火线之一是白云婚后依然不改性感本色，经常在社交平台大晒好身材，引来男家长辈与夫家微言及不满，再加上两人因性格不合及相处出现危机， 白云一度搬离爱巢并北上工作以避开老公，虽然老公江俊霖曾努力挽救，但两人最终仍因磨合失败而决定决断斩缆，其后白云澄清离婚与「卖弄性感」或前夫家人不满有关，她强调无论自己拍拖还是在婚内，前夫和其屋企人都很支持她做自己。

相关阅读：前「TVB咪神」白云核弹级上围征服内地网民 被赞撞样港产一线女星 获封「富人的天堂」