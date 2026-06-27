张驰豪街头Busking失准解画：状态差靠钟柔美急救 周嘉洛自爆「金城安」或遭写死

周嘉洛、张驰豪（Aska）与吴伟豪（Ricco）出席剧集《飞常日志II》「飞常精英与众同赏最终章」活动，作为剧集《飞常日志II》年轻接班一辈，三位受访时周嘉洛明言恨再继续拍摄：「直头需要第三辑，Aska要取代洪永城、Ricco要取代徐荣，我就梗系要取代马国明啦！」Aska在剧中轻松幽默一面获观众大赞，他坦言过去如警察角色与情景较严肃未发挥到另一面：「今次生活化、轻松，我想学嘉洛咁行搞笑路线㗎！真系要拜师跟佢学！」时常留意周嘉洛的小短片与广告，赞叹究竟如何想得到有趣笑点。

周嘉洛吴伟豪不舍《爱．回家》十年默契

《爱．回家之开心速递》即将完结，据新处境喜剧《爱．回家之三代同糖》最新消息指，周嘉洛与吴伟豪均不会过渡至新一辑。周嘉洛表示准备迎接不同工作磨练，但亦感到不舍：「会好唔舍得滕丽名，同埋仲有朱凌凌（吴伟豪饰）！大家夹咗十年，交换一个眼神已经知道对方谂咩，再出返去好难揾到呢种默契。」吴伟豪亦觉得公司会作出最适当的安排，腾空的档期亦似乎有相应工作，亦不担心失去固定角色影响收入：「唔会去谂揾多定揾少嘅！」周嘉洛亦表示直至今日仍在拍摄《开心速递》，角色『金城安』退场结局未明，更笑指：「大家仲挣扎紧，究竟写唔写死佢呢？《爱．回家》嘅世界咩都有可能发生！可能会同『朱凌凌』变成一对或者分开都唔定！」

张驰豪失准承诺勤练补救

张驰豪早前于中环海滨为《飞常日志II》街头演唱宣传期间，未能准确随音乐入歌被网民批评唱功，Aska解释指当日状态不佳：「前一晚凌晨喺茂名打完篮球比赛赶返嚟，唔太舒服、其实都未好返晒。」幸好即场在钟柔美指点下成功完成演唱：「首歌喺套剧之后好耐冇唱，要坚持继续唱先得。」