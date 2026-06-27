宋宛颖为周吉佩献出「第一次」 面贴面疯狂NG：差啲掂到嘴 女团MYNT第一首新歌预计7月尾推出

宋宛颖昨晚（26日）以《单眼皮爱大眼睛》MV女主角身份到尖沙咀出席周吉佩的新歌MV首播会。她透露，拍MV期间为了入戏而要求导演在现场不停播《单眼皮爱大眼睛》这首歌，在现场她也不停唱着这首歌，更表明已经提议吉吉拍个合唱版。

宋宛颖获吉吉赞演出专业

吉吉大赞她拍摄MV时演出专业，她多谢吉吉赞赏，在现场她才醒起，自己为吉吉献出了第一次，更被对方抢先在自己女团的首个MV前推出，她说：「这次是我入行以来第一次拍MV、第一次跟男仔拍那么多亲密戏。」她指MV中有不少温馨浪漫场面，有面贴面超近距离画面，近到差点便掂到嘴，因此疯狂NG，她说：「因为拍摄的房间没有冷气，还要穿上长褛，热到我们晕。」她表示，吉吉应承为她恶补唱歌，问到有否报名跟对方学唱歌？她说：「应该免费送我几堂，哈哈！（你教他跳舞！）可以，他教我唱歌，我教他跳舞，之后请我做他的演唱会嘉宾，下首歌最好一齐合唱。哈哈！」此外，宋宛颖透露，所属的女团MYNT的第一首新歌《Turn My Magic On》预计7月尾前推出，MV已在拍摄中，同时亦已为第二首新歌筹备中。