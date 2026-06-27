朱敏瀚开腔辟谣剖白与陈晓华属和平分手 戴祖仪崩牙意外愿「肉偿」代「以牙还牙」

朱敏瀚（朱仔）与戴祖仪（Joey）出席剧集《飞常日志II》「飞常精英与众同赏最终章」活动，戴祖仪上次宣传活动上被朱仔错手用咪高峰撞崩门牙事件，Joey表示缺角之处尚未请牙医处理，但获得不少牙医主动联络提出免费治疗，更马上大赞朱仔善良兼温柔：「佢系个负责任嘅好男人！话出资帮我整返好啲牙。」

朱敏瀚事发当时非常惊慌

朱仔表示当时非常惊慌，事后看到发生过程时：「真心好内疚，我负咗一个女仔只牙。」已介绍自己的牙医为Joey治理，费用将全数负责，但又随即开玩笑想用砂纸为Joey磨平门牙缺口。Joey则表示缺损任置并不明显，对进食没有影响：「但我试过食雪糕会痺，好似有敏感牙齿咁。」笑指若唱歌表演不佳则会归咎朱仔：「肉偿啦！谂唔到点以牙还牙！」

朱敏瀚唔介意和陈晓华合作

朱敏瀚早前自爆与陈晓华分手，女方亦回应彼此只剩下同事关系，朱仔解释指二人没有不欢而散，未料外界报道方向：「已经告一段落，希望大家都健康、工作顺利。（尚有合作机会？）唔介意再合作，未来系点冇人知。」

朱敏瀚为拍戏打肿手背只属小事

至于是否已经走出失恋阴霾，朱仔直言：「由年头开始，不断做运动就已经去返好好嘅状态。」透露目前专心拍摄剧集，已拍摄新剧长近一个月，更参与武打戏份，左手手背更明显有肿块：「拍打戏拍到今朝七点收工。（手背受伤？）好小事。（负责甚么戏份？）畀人打同打人都有。依家同工作拍紧拖，已经正常返晒！」