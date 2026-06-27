周吉佩新歌MV举行首播会获刘威煌撑场 预告与宋宛颖推合唱版 被老婆叫「贱人」竟大赞好夹？

周吉佩（吉吉）今年推出的第一首新歌《单眼皮爱大眼睛》昨晚（26日）在尖沙咀举行MV首播会，多位好友包括颜志恒、余宗遥、刘威煌、张彦博、涂家尧及李泇霖等，加上粉丝合共二百多人到场。他指出，新歌与他自己有关系，因他一直想推出与自己有关系的歌曲，他说：「我的特征不是完全单眼皮，我是内双眼皮的，这首歌是讲述两个很不同性格的人走在一起相处，怎样去互补不足和帮助对方。」

吉吉否认是自肥

被指找宋宛颖做MV女主角自肥？吉吉否认是自肥，并解释与宋宛颖在公司活动中相识，透过今次合作与她深入认识之后，才发觉她外表感觉比较斯文，他说：「但一齐拍摄时却被她带领住，完全与我估计的不同。」问到是否自己要求拍摄MV时要很甜蜜？他指MV中有甜蜜镜头但没有亲吻，他说：「是我本人意思，（你怕被老婆斩头？）无需有亲吻镜头，如果我的小朋友见到会有问题，我要跟他们交代，他们睇到一定会问我点解不找妈妈拍，这样我便可以跟他们说，我的工作不是每次都要妈妈去做。」

吉吉钟意直接

早前在节目《夫妻肺片》中，吉吉沾沾自喜在电话中要求老婆，讲多次他的好处，周太突然搞笑大叫：「佢赞得多就会嚣㗎喇，你啲贱人！」问到事后有可被老婆闹？吉吉笑指，不用回家，她在电话中已经闹了哈哈！其实大家可能误会了以为她很恶，因为我没有表露过自己对她的态度给大家看，我们从来不会称呼对方老公老婆，他说：「当时我打个凸，她讲完那刻，我心想，你都几识制造话题俾剧组，其实我未听过她这样称呼我贱人，但我们是比较直接，相处也是这种模式，等于我首新歌所写，原来对方可能比较直接的一面。但有好多人觉得好似不甜蜜，我立场与她就是很夹，因为我好钟意直接，不喜欢对方𠱁我或讲好说话奉承我。」

吉吉赞宋宛颖唱歌底子好

问他可有打算跟宋宛颖制作一首合唱歌？吉吉表示，这要看她的意思，但他与宋宛颖拍了一些片段，将会上载到网上，当中包含二人合唱这首新歌，他说：「我们会有合唱版本，因为她跟我说在唱歌方面很有兴趣，大家可以有机会多些合作，以她没有学过唱歌，底子是非常好，否则不能加入女团，她跳舞又好，（你可以教她唱歌？）她有问我，因她很想自己进步多些，有机会有时间可以随时分享下，已经叫了她报名。哈哈！」