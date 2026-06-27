飞常日志II丨马国明恨拍第三辑升职闯停机坪 羡慕高海宁有钱去现场睇世界杯 自嘲仲要挨「骡仔」开巡唱

马国明、刘颖旋、洪永城、周嘉洛、朱敏瀚、戴祖仪、吴伟豪、郭柏妍（Rosita）、张驰豪及钟柔美等昨晚出席TVB剧集《飞常日志II》「飞常精英与众同赏最终章」活动，与观众一同观看剧集大结局，吸引数百位粉丝前来机场客运大楼支持。

戴祖仪献唱朱敏瀚张驰豪骚肌玩转结局夜

《飞常日志II》播出首周最高收视达21.2点、多达136万名观众追看，成为2026年上旬首周最高首视剧集，戴祖仪在大结局播出前，于机场演唱片尾曲《飞常道》作暖场带动粉丝尖叫，更大开玩笑：「之前撞崩一对门牙，所以今日成个舞台畀晒我！」笑言在机场演唱后可跳过红馆直接登上启德舞台。剧组一众演员亦切蛋糕庆贺收视创年度纪录，并请粉丝上台玩游戏，赢取「请假攻略」限量月历卡；朱敏瀚则助兴即场除衫大骚麒麟臂、引同样健硕的张驰豪加码骚肌，但在群情汹涌下，周嘉洛却坚持不肯除衫找数。

马国明郭柏妍盼开拍第三辑角色升职

马国明与郭柏妍于剧集结局播放后受访，马国明坦言未知公司会否安排推出《飞常日志》第三辑，需要留待监制安排，但自言觉得有潜力开拍，许多机管局不同部门的故事个案尚未写进剧本，经过剧集拍摄后亦发觉香港机场比世界各地更高科技与高效率。马国明曾演机师再演机场管理层，笑言若拍第三辑：「要再升职啦！啱啱同机场同我一样岗位嘅经理倾计，佢都已经升任更高管理层！」甚或下次可以走出会议室冷气房：「未做过停机坪，想行出去！」郭柏妍在结局成功得到副机师一职，表示：「剧入面有得揸飞机好开心，最想梗系下辑由一柴升两柴啦！」今次与吴伟豪成为银幕情侣，戏份突破首季组成CP，庆幸最后亦大团圆结局。Rosita透露接下来未知拍剧机会，留待公司安排同时努力经营网上个人频道影片，拍摄不少流行小短片、觅食及生活日志，连马国明亦立刻表示有留意频道动向。

马国明自嘲唱跳冇进步不敢让太太看

剧集播毕宣传告一段落，马国明表示亦未有剧集开拍，但笑指仍未能专心观看世界杯球赛，羡慕高海宁飞到现场睇波：「咁佢有钱嘛！我仲要挨骡仔，走匀惠州、江门同马来西亚开演唱会。」日前更好广州进行彩排，勤力练歌跳舞，并修改每次演唱会内容，务求为每场观众粉丝带来新鲜感。马国明不下一次自嘲没有唱跳舞天份，但频密练习下有不少进步，只是不敢拍片让太太汤洛雯观看：「唔敢畀老婆睇，佢知我唱歌跳舞冇咩进步空间！」