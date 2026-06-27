乔宝宝家族传统印度装贺妹50岁 四代同堂全家福曝光 胞妹超抢镜惊艳网民

印裔的乔宝宝在香港长大，多年前为儿子成长，举家移民苏格兰生活，有工作才返港。乔宝宝不时在社交平台分享分活照，又会公开家人的照片，继靓女二家姐后，乔宝宝近日上载多张与母亲及姊妹的合照，庆祝胞妹50岁生日。

乔宝宝全家穿印度传统服饰

乔宝宝连日来多度更新IG，上载一家人为妹妹庆祝生日，当中见到有四代同堂大合照，乐也融融。乔宝宝与家人穿上色彩鲜艳的印度传统服饰，对著镜头展露灿烂笑容。枱上见到有生日蛋糕与甜点，虽然简单却幸福。

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乔宝宝为妹妹拍影片

乔宝宝同时分享为妹妹拍摄的影片，感性地写道：「人生的每一个阶段都是新的开始。50岁不是变老，而是变得更加成熟、坚强与睿智。最精彩的人生篇章，依然在前方等待著妳去书写。」乔宝宝感谢妹妹一直以来为家庭的付出与关怀，并祝福胞妹的未来充满阳光与喜乐。

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乔宝宝又借机分享对亲情的感悟：「兄弟姊妹最紧要和平共处，同心同步，互相关爱护，幸福大道由家开始铺路，亲情永远系最珍贵嘅宝库。」乔宝宝认为一家人应和气生财，珍惜相聚的时光。

乔宝宝家中排行第三

乔宝宝在家中排行第三，有两位姐姐和一位妹妹。乔宝宝与太太育有两子，大儿子Inderpal更已成家立室，并育有一子一女，让乔宝宝的家庭版图不断扩大，如今儿孙满堂的乔宝宝，尽享天伦之乐。

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